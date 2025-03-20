Шойгу назвал факторы на Украине, мешающие урегулированию конфликта
На Украине есть факторы, осложняющие процесс мирного урегулирования, среди них — вопрос легитимности президента Владимира Зеленского и запрет на переговоры с Россией, заявил журналистам секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, и неясность, с кем говорить — вопрос легитимности Зеленского», — сказал он (цитата по РИА Новости»).
20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений.
Президент России Владимир Путин говорил, что нынешние власти Украины полностью нелегитимны. Кремль также заявлял, что нелегитимность Зеленского и запрет на переговоры с Москвой могут существенно осложнять переговорный процесс.
Путин пояснял, что легитимность Зеленского имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы необходимо подписывать с легитимными властями. В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении на Украине выборов, Зеленского он называл «диктатором».
В октябре 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Это было сделано почти сразу после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России по итогам референдумов. В январе 2025-го МИД Украины подтвердил запрет на прямые переговоры с Россией.
Запрет на территориальные изменения прописан в ст. 2 Конституции Украины. Зеленский называл уступку земель «красной линией» для Киева. Москва также исключает возможность территориальных уступок Украине. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, подчеркивал Путин.
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