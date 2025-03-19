Зеленский назвал один из самых чувствительных вопросов на переговорах

Украинский президент вновь назвал красной линией для Киева уступку территорий. «Мы на это не пойдем», — подчеркнул он. Москва также исключает возможность территориальных уступок Киеву

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Вопрос территорий будет «одним из чувствительных и сложных» на будущих переговорах о мире на Украине, считает президент Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина».

Он вновь назвал красной линией для Киева уступку территорий. «Мы на это не пойдем», — подчеркнул Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Первым шагом на переговорах должно быть прекращение огня, убежден украинский лидер. «Первый шаг, все равно, это безусловный cease-fire, даже если к нему надо пройти какие-то пути — как тишина в небе, тишина на море, но все равно дойдет до тишины на всем фронте», — уверен он.

После достижения перемирия можно будет переходить и к другим вопросам, считает президент. «Среди них, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы», — сказал Зеленский.

После переговоров Украины и США в Джидде украинский президент назвал главной красной линией для Киева признание утраты территорий. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, команда американского лидера Дональда Трампа напрямую обсуждает с Киевом территориальные уступки при урегулировании конфликта. В мирном плане предусмотрены такие уступки в обмен на гарантии безопасности для Киева, говорил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Украинская сторона должна быть готова к сложным решениям, так же как и России «придется пойти на трудные шаги», чтобы положить конец конфликту или «хотя бы как-то приостановить» его, убежден госсекретарь Марко Рубио. Еще в феврале Трамп обещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий.

Как писала газета The Independent со ссылкой на украинских чиновников, в Киеве смирились с тем, что часть утерянных территорий останется под контролем России в рамках перемирия, но уступку новых территорий там назвали красной линией. «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас это звучит как полная чушь», — говорили собеседники издания.

По данным Генштаба на 20 февраля, российские силы контролировали около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в ЛНР осталось взять под контроль менее 1%. Под контролем Киева остаются, в частности, город Запорожье и часть Херсона. По итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев и западные страны не признали итоги голосования. Владимир Путин называл признание этих территорий и Крыма за Россией в числе условий для прекращения огня и начала переговоров.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал президент Владимир Путин. «Уступить как — с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?» — говорил, в свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем. По его словам, уступки Украине были сделаны во времена СССР, когда ей отошли территории, «которые столетиями осваивались русскими людьми». Теперь же в ходе мирных переговоров обсуждения каких-либо уступок не будет, подчеркивал Лавров.