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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным

Байден: решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина обоснованно
Байден заявил, что считает Путина причастным к военным преступлениям, потому решение МУС о выдаче ордера на его арест оправданно. По данным AP, в США надеются, что после этого нейтральные страны изменят свое отношение к России
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Reuters)

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина обоснованно, заявил его американский коллега Джо Байден, передает Reuters.

По его мнению, Путин причастен к военным преступлениям.

Помимо Путина, МУС выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обоих суд подозревает «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Как передавало Associated Press со ссылкой на источники, в администрации США были удовлетворены тем, что МУС согласился с позицией Вашингтона о российских военных преступлениях на Украине. Кроме того, как отмечали собеседники агентства, Соединенные Штаты надеются, что решение суда повлияет на позиции стран, которые относятся к конфликту на Украине нейтрально. Среди них — и Китай, который желает выступить посредником в урегулировании, на что теперь будут смотреть более критично, отметили источники AP.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «постановку вопроса» о выдаче ордера «возмутительной и неприемлемой» и отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда, а значит, его решения ничтожны. Львова-Белова заявила, что международное сообщество таким образом оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Владимир Путин МУС ордер на арест
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