Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным
Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина обоснованно, заявил его американский коллега Джо Байден, передает Reuters.
По его мнению, Путин причастен к военным преступлениям.
Помимо Путина, МУС выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обоих суд подозревает «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.
Как передавало Associated Press со ссылкой на источники, в администрации США были удовлетворены тем, что МУС согласился с позицией Вашингтона о российских военных преступлениях на Украине. Кроме того, как отмечали собеседники агентства, Соединенные Штаты надеются, что решение суда повлияет на позиции стран, которые относятся к конфликту на Украине нейтрально. Среди них — и Китай, который желает выступить посредником в урегулировании, на что теперь будут смотреть более критично, отметили источники AP.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «постановку вопроса» о выдаче ордера «возмутительной и неприемлемой» и отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда, а значит, его решения ничтожны. Львова-Белова заявила, что международное сообщество таким образом оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.