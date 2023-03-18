Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным

Байден заявил, что считает Путина причастным к военным преступлениям, потому решение МУС о выдаче ордера на его арест оправданно. По данным AP, в США надеются, что после этого нейтральные страны изменят свое отношение к России

Джо Байден (Фото: Reuters)

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина обоснованно, заявил его американский коллега Джо Байден, передает Reuters.

По его мнению, Путин причастен к военным преступлениям.

Помимо Путина, МУС выдал ордер на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обоих суд подозревает «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.



Как передавало Associated Press со ссылкой на источники, в администрации США были удовлетворены тем, что МУС согласился с позицией Вашингтона о российских военных преступлениях на Украине. Кроме того, как отмечали собеседники агентства, Соединенные Штаты надеются, что решение суда повлияет на позиции стран, которые относятся к конфликту на Украине нейтрально. Среди них — и Китай, который желает выступить посредником в урегулировании, на что теперь будут смотреть более критично, отметили источники AP.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «постановку вопроса» о выдаче ордера «возмутительной и неприемлемой» и отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда, а значит, его решения ничтожны. Львова-Белова заявила, что международное сообщество таким образом оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».