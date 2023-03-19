Бастрыкин поручил дать оценку словам главы Минюста ФРГ об аресте Путина
Следственный комитет России даст правовую оценку заявлению министра юстиции ФРГ об аресте президента Владимира Путина на территории Германии. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ [Марко Бушмана] о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан России на территории Германии», — говорится в сообщении.
Ранее Марко Бушман заверил, что выполнит решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина, если «его нога ступит на территорию Германии», передавала Die Zeit. По данным газеты, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, включая ФРГ.
МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. По мнению суда, они «предположительно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» после начала военной операции.
В Кремле заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИДа Мария Захарова также отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.