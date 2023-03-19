Глава Минюста ФРГ пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заверил, что арестует президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию, передает Die Zeit.
Бушман cказал, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе ФРГ.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом <...> и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — заявил Бушман.
МУС выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».
В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно».
Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС, передает Reuters. Он назвал суд «важным учреждением, назначение которого определяется в соответствии с международными договорами». Комментируя решение МУС в отношении Путина, Шольц заявил, что «никто не может быть выше закона».
МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе США, Китай, Турция и Индия. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.