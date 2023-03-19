Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну

Глава Минюста ФРГ пообещал арестовать Путина в случае его визита в страну

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заверил, что арестует президента России Владимира Путина в случае его визита в Германию, передает Die Zeit.

Бушман cказал, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе ФРГ.

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом <...> и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — заявил Бушман.

МУС выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно».

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС, передает Reuters. Он назвал суд «важным учреждением, назначение которого определяется в соответствии с международными договорами». Комментируя решение МУС в отношении Путина, Шольц заявил, что «никто не может быть выше закона».