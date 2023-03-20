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ЮАР заявила об «обязательствах» из-за ордера суда в случае визита Путина

ЮАР: в случае визита Путина на саммит БРИКС есть «юридические обязательства» из-за МУС
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Россия раскритиковала решение, но в ЮАР признали наличие юридических обязательств. В связи с возможным визитом Путина на саммит БРИКС страна обсудит ситуацию с «заинтересованными сторонами»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест российского президента Владимира Путина и «осознает свои юридические обязательства», заявил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья, пишет Reuters.

«Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами. <...> Южная Африка сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров», — сказал он.

На август запланирован 15-й саммит стран БРИКС, куда помимо России и ЮАР входят также Китай, Бразилия и Индия. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии коронавируса.

Путин уже посещал саммит в ЮАР лично в 2013-м году, российская сторона официально пока не подтверждала планы президента приехать на встречу в 2023-м, но ожидается, что это произойдет, пишет Reuters.

В ЮАР пообещали пригласить Путина на саммит. «Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заверил посол республики Мзувукиле Макетука в январе.

Палата МУС в середине марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. II палата предварительного производства выдала ордер, так как посчитала, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Российский МИД в ответ назвал решение суда «юридически ничтожным». «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — заявила представитель ведомства Мария Захарова. Представитель президента Дмитрий Песков назвал решение МУС «возмутительным и неприемлемым».

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МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала документ. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего статут ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе Китай, Турция, Индия и США. США участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998-м не поддержали Римский статут.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЮАР Владимир Путин МУС ордер на арест БРИКС Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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