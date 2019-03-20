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Война санкций ,  
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МИД увидел во введенных Австралией санкциях курс на подрыв отношений
Москва пообещала «не оставить без ответа эту недружественную акцию». Ранее Австралия присоединилась к США, Канаде и ЕС и ввела санкции против России за инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе
Здание МИД России (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Москва не оставит без ответа введенные Австралией антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений», — говорится в заявлении. В МИДе подчеркнули, что Москва «не оставит без ответа эту недружественную акцию».

В ведомстве указали, что Россия неоднократно подчеркивала, что задержание украинских военных кораблей и их экипажей, которые совершили провокацию в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года было осуществлено российскими пограничниками в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, а также общепризнанными нормами международного права.

Политика
Австралия ввела санкции против России за инцидент в Керченском проливе

В конце ноября в Керчи, по данным ФСБ, три корабля ВМС Украины без предупреждения вошли в территориальные воды России и не реагировали на команды пограничников. Украинские моряки были задержаны и впоследствии арестованы. В Киеве действия России сочли актом агрессии. После этого ЕС и США начали обсуждать новые санкции в отношении России.

В итоге в середине марта Евросоюз ввел санкции против восьми россиян в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. В список вошли глава и сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму, командиры российских кораблей и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. В тот же день санкционный список по Украине расширили США и Канада. Вашингтон также внес в список сотрудников погранслужбы. Украинский президент Петр Порошенко охарактеризовал новые санкции «триединым трансатлантическим ударом».

Тогда российский МИД заявил, что введенные санкции свидетельствует о неуважении к праву Москвы на обеспечение защиты госграницы и пообещали не оставить эти шаги без ответа.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Австралия 18 марта присоединилась к санкциям за инцидент в Керченском проливе. Власти страны ввели финансовые ограничения и запрет на поездки в отношении семи граждан России «за их роль в перехвате и аресте украинских кораблей, которые пытались пройти через Керченский пролив».

Автор: Константин Ткаченко
Теги: МИД России, Австралия, Керченский пролив, Санкции
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