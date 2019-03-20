МИД увидел во введенных Австралией санкциях курс на подрыв отношений

Москва пообещала «не оставить без ответа эту недружественную акцию». Ранее Австралия присоединилась к США, Канаде и ЕС и ввела санкции против России за инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе

Здание МИД России (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Москва не оставит без ответа введенные Австралией антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений», — говорится в заявлении. В МИДе подчеркнули, что Москва «не оставит без ответа эту недружественную акцию».

В ведомстве указали, что Россия неоднократно подчеркивала, что задержание украинских военных кораблей и их экипажей, которые совершили провокацию в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года было осуществлено российскими пограничниками в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, а также общепризнанными нормами международного права.

В конце ноября в Керчи, по данным ФСБ, три корабля ВМС Украины без предупреждения вошли в территориальные воды России и не реагировали на команды пограничников. Украинские моряки были задержаны и впоследствии арестованы. В Киеве действия России сочли актом агрессии. После этого ЕС и США начали обсуждать новые санкции в отношении России.