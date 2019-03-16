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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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МИД пообещал ответ на санкции ЕС за инцидент в Керченском проливе

Решение Совета ЕС ввести персональные санкции в отношении россиян после конфликта в Керченском проливе свидетельствует о неуважении к праву России на обеспечение защиты госграницы, этот шаг не останется без ответа. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Это — безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона», — говорится в сообщении ведомства. В МИДе отметили, что ЕС солидаризировался с Киевом, «перевернувшим с ног на голову» события в Керченском проливе.

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом», — указывается в сообщении. В министерстве указали, что внесенные в списки сотрудники погранслужбы выполняли свой долг по защите границы и своими действиями пресекли «грубую провокацию».

Политика
ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Накануне ЕС ввел санкции против восьми россиян в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В список вошли глава и сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму, командиры российских кораблей и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. В тот же день санкционный список по Украине расширили США и Канада. Вашингтон также внес в список сотрудников погранслужбы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал новые санкции «триединым трансатлантическим ударом». Он также поблагодарил за введение ограничений в преддверии пятой годовщины присоединения Крыма к России.

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

В конце ноября российские пограничники задержали три украинских корабля. Их отбуксировали в Крым, а экипаж обвинили в нарушении границы и арестовали. 24 украинских моряка находятся в московских СИЗО.

Теги: МИД России, Санкции, ответные меры
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