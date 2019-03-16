МИД пообещал ответ на санкции ЕС за инцидент в Керченском проливе

Решение Совета ЕС ввести персональные санкции в отношении россиян после конфликта в Керченском проливе свидетельствует о неуважении к праву России на обеспечение защиты госграницы, этот шаг не останется без ответа. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Это — безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона», — говорится в сообщении ведомства. В МИДе отметили, что ЕС солидаризировался с Киевом, «перевернувшим с ног на голову» события в Керченском проливе.

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом», — указывается в сообщении. В министерстве указали, что внесенные в списки сотрудники погранслужбы выполняли свой долг по защите границы и своими действиями пресекли «грубую провокацию».

Накануне ЕС ввел санкции против восьми россиян в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В список вошли глава и сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму, командиры российских кораблей и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. В тот же день санкционный список по Украине расширили США и Канада. Вашингтон также внес в список сотрудников погранслужбы.