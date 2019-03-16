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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Президент Украины Петр Порошенко назвал новые санкции против России «триединым трансатлантическим ударом». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив», — сказал он.

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Порошенко также поблагодарил США, Евросоюз и Канаду за введение антироссийских санкций в преддверии пятой годовщины присоединения региона к России. Он отметил, что украинско-трансатлантический фронт — «как никогда единый и крепкий» в защите суверенитета и границ Украины.

Ранее Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. В Минфине США отмечали, что санкции также связаны с «незаконными выборами» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, под канадские санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и другие.

В конце ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Экипаж обвинили в нарушении границ России. Впоследствии 24 моряка отправили в московские СИЗО. Выборы глав ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября 2018 года.

Теги: Петр Порошенко, Санкции, Минфин США, Канада, Евросоюз
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