Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Президент Украины Петр Порошенко назвал новые санкции против России «триединым трансатлантическим ударом». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив», — сказал он.

Порошенко также поблагодарил США, Евросоюз и Канаду за введение антироссийских санкций в преддверии пятой годовщины присоединения региона к России. Он отметил, что украинско-трансатлантический фронт — «как никогда единый и крепкий» в защите суверенитета и границ Украины.

Ранее Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. В Минфине США отмечали, что санкции также связаны с «незаконными выборами» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, под канадские санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и другие.