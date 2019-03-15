Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Якунина

Канада ввела санкции вслед за ЕС и США. Под ограничения также попали Виктор Золотов и Александр Жаров, «Сухой» и «Силовые машины»

Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство Канады расширило свой санкционный список в отношении России. Из физических лиц под ограничения попали, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин.

Также санкции ввели против полпреда президента в Южном округе Владимира Устинова, сына Аркадия Ротенберга Игоря, главы Роскомнадзора Александра Жарова, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Из юридических лиц под санкции попали «Стройгазмонтаж», «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Силовые машины», «Интеравтоматика», «Мостотрест», «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж мост», Объединенная авиастроительная корпорация.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя РБК введение Канадой санкций против Сечина, назвал это «цирком». «Непонятно, почему Канада так долго мучилась. Используя терминологию нашего президента, подтявкивать (США. — РБК) надо оперативнее. А они ждали целых пять лет», — отметил он. По словам Леонтьева, введение санкций против Сечина никак не скажется на активах «Роснефти» в Канаде. «Это касается въезда и владения личными счетами. Но ни счетов, ни поездок в Канаду со стороны Сечина не планируется. Не дождетесь!», — резюмировал он.

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