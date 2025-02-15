 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемых

NBC: США увязали доступ к 50% полезных ископаемых Украины с размещением войск
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Предложение Вашингтона подразумевает, что США получат доступ к 50% редкоземельных металлов Украины и направят войска для обеспечения безопасности в связи с добычей. Зеленский отказался подписывать документ
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа предложила украинским властям предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины, дав понять, что готова к размещению американских войск для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника. Такую возможность Соединенные Штаты рассматривают, если будет заключено мирное соглашение с Россией.

Предполагается, что подобная сделка станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов» за оружие и поддержку, которые Вашингтон предоставил Киеву с февраля 2022 года, сказали собеседники.

По данным NBC, предложение озвучил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 12 февраля. Оно содержалось в проекте американского плана об урегулировании. Зеленский тогда не стал подписывать документ, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с советниками. Об отказе украинского президента сообщил и журналист газеты The Washington Post Джош Рогин.

Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемые
Политика
Владимир Зеленский

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Зеленский сказал, что юристы оценят представленный Бессентом документ и внесут в него некоторые изменения. Тогда же он сказал, что не видит у США четкого плана по завершению военного конфликта.

Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении сделки с Киевом, которая предоставила бы США значительный доступ к украинским ресурсам. Как писала Financial Times, это было одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил республиканцу еще до выборов. В Киеве уточнили позднее, что речь шла, в частности, о месторождениях лития и титана.

Зеленский сообщил 8 февраля, что Киев не собирается даром делиться своими ресурсами с Вашингтоном, но намерен развивать совместное их освоение. Несколько дней спустя Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина «в принципе согласилась» предоставить США доступ к добыче ценных минералов на $500 млрд в обмен на военную помощь.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе, и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта». Что касается размещения войск, такую вероятность не исключил вице-президент США Джей Ди Вэнс, писала The Wall Street Journal после разговора с политиком. В Кремле призвали объяснить заявления Вэнса, а сам он позже написал, что газета исказила смысл его слов.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп полезные ископаемые США военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам
Политика
Кулеба счел плохой для Киева схему «вечером металлы, утром оружие»
Политика
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
«Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАСТехнологии и медиа, 14:00
Взрыв у кафе в Николаеве произошел из-за подошедшей к военным женщиныПолитика, 13:54
Хакамада прокомментировала рейд силовиков в отеле SavoyОбщество, 13:43
Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификациюСпорт, 13:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемыхПолитика, 13:17
Разговоры о мире и шериф в городе: фоторепортаж с Мюнхенской конференцииПолитика, 13:15 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Калужской области потушили пожар на предприятии, начавшийся из-за дронаПолитика, 13:09
Аутсайдер КХЛ сравнял счет за секунду до сирены, но все равно проигралСпорт, 13:04
Минобороны сообщило о контроле над Березовкой в ДНРПолитика, 13:00
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 12:57
Трое освобожденных ХАМАС заложников вернулись в ИзраильПолитика, 12:54
ЕС решил разработать план отправки войск на Украину после конфликтаПолитика, 12:42
Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке снизилисьОбщество, 12:35