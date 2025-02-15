США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемых

Предложение Вашингтона подразумевает, что США получат доступ к 50% редкоземельных металлов Украины и направят войска для обеспечения безопасности в связи с добычей. Зеленский отказался подписывать документ

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила украинским властям предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины, дав понять, что готова к размещению американских войск для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника. Такую возможность Соединенные Штаты рассматривают, если будет заключено мирное соглашение с Россией.

Предполагается, что подобная сделка станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов» за оружие и поддержку, которые Вашингтон предоставил Киеву с февраля 2022 года, сказали собеседники.

По данным NBC, предложение озвучил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 12 февраля. Оно содержалось в проекте американского плана об урегулировании. Зеленский тогда не стал подписывать документ, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с советниками. Об отказе украинского президента сообщил и журналист газеты The Washington Post Джош Рогин.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Зеленский сказал, что юристы оценят представленный Бессентом документ и внесут в него некоторые изменения. Тогда же он сказал, что не видит у США четкого плана по завершению военного конфликта.

Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении сделки с Киевом, которая предоставила бы США значительный доступ к украинским ресурсам. Как писала Financial Times, это было одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил республиканцу еще до выборов. В Киеве уточнили позднее, что речь шла, в частности, о месторождениях лития и титана.

Зеленский сообщил 8 февраля, что Киев не собирается даром делиться своими ресурсами с Вашингтоном, но намерен развивать совместное их освоение. Несколько дней спустя Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина «в принципе согласилась» предоставить США доступ к добыче ценных минералов на $500 млрд в обмен на военную помощь.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе, и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта». Что касается размещения войск, такую вероятность не исключил вице-президент США Джей Ди Вэнс, писала The Wall Street Journal после разговора с политиком. В Кремле призвали объяснить заявления Вэнса, а сам он позже написал, что газета исказила смысл его слов.