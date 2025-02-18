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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд после переговоров России и США

Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Президент Украины объявил о переносе на март своего визита в Саудовскую Аравию из-за прошедших переговоров России и США, которые он назвал «сюрпризом»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на завтра, не состоится и будет перенесен на март. Причиной он назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США.

«Нас не приглашали на встречу [России и США] в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию завтра», — цитирует его слова ТСН.

Этот визит должен был стать частью его дипломатического турне, включающего также поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Зеленский подчеркивал, что основной акцент будет сделан на гуманитарных вопросах, таких как обмен пленными. Прежде Зеленский подчеркивал, что не планирует встречи с представителями России или США во время этой поездки.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года
Украинская правительственная делегация прибыла в Саудовскую Аравию 16 февраля для проведения предварительных встреч с местными предпринимателями и обсуждения инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Зеленский сначала  называл датой предстоящего визита 18 февраля, а его пресс-секретарь Сергей Никифоров — 19 февраля.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры при посредничестве саудовской стороны. В них приняли участие главы российского и саудовского МИДов Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, госсекретарь Марко Рубио, помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Майк Уолтц, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Делегации России и США достигли договоренности о начале восстановления двухсторонних отношений. Зеленский накануне заявил, что Украина не признает итогов этой встречи. До этого он призывал Запад не вести переговоры без участия Киева.

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Россия Украина США Саудовская Аравия Владимир Зеленский визит Военная операция на Украине переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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