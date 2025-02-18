Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд после переговоров России и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на завтра, не состоится и будет перенесен на март. Причиной он назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США.
«Нас не приглашали на встречу [России и США] в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию завтра», — цитирует его слова ТСН.
Этот визит должен был стать частью его дипломатического турне, включающего также поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Зеленский подчеркивал, что основной акцент будет сделан на гуманитарных вопросах, таких как обмен пленными. Прежде Зеленский подчеркивал, что не планирует встречи с представителями России или США во время этой поездки.
называл датой предстоящего визита 18 февраля, а его пресс-секретарь Сергей Никифоров — 19 февраля.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры при посредничестве саудовской стороны. В них приняли участие главы российского и саудовского МИДов Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, госсекретарь Марко Рубио, помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Майк Уолтц, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Делегации России и США достигли договоренности о начале восстановления двухсторонних отношений. Зеленский накануне заявил, что Украина не признает итогов этой встречи. До этого он призывал Запад не вести переговоры без участия Киева.
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