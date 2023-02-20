Байден приехал в Киев

Зеленский назвал первый визит Байдена на Украину в качестве президента США проявлением поддержки всех граждан страны. Байден заявил, что его поездка призвана подтвердить «неизменную приверженность демократии и суверенитету»

Джо Байден и Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Украинское издание «Страна» опубликовало фотографию, на которой президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский запечатлены у Михайловского собора в Киеве. Вскоре после этого в Telegram Зеленского появилось подтверждение того, что Байден находится в украинской столице.

«Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — говорится в сообщении Зеленского.

На видеокадрах, которые также опубликовало «Страна», слышны звуки сирены — во всех регионах страны, в том числе в столице, объявлена воздушная тревога.

Это первый визит Байдена на Украину в должности президента США. Поездка ранее не анонсировалась, в Белом доме сообщали только о его визите в Польшу 20−22 февраля, в рамках которого встреча с Зеленским не была запланирована. По данным издания Politico, помощники американского президента рассматривали возможность, что тот тайно пересечет границу с Украиной, но из-за рисков безопасности ее «почти исключили».

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что его поездка в Киев приурочена к годовщине начала российской военной операции 24 февраля, она призвана подтвердить «непоколебимую и неизменную приверженность [Вашингтона] демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Президент США сообщил, что объявит о новом пакете военной помощи Украине.

Как пишет украинский Telegraf, в Киеве с утра 20 февраля перекрыли несколько улиц, на дорогах были замечены кортежи. Подобные меры ранее не принимали при визитах иностранных гостей. С начала боевых действий в украинскую столицу приезжали, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры европейских стран, канадский премьер Джастин Трюдо и главы других государств. Из американских официальных лиц на Украине были в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава ЦРУ Уильям Бернс.

21 февраля, как сообщали в Белом доме, Байден выступит перед главами государств восточного фланга НАТО с «очень значимой речью». В тот же день президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.