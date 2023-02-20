Байден приехал в Киев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Филиппа Дзядко не пустили в Грузию Политика, 13:52
Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн Политика, 13:50
Как в России планируют укреплять «цифровой суверенитет»: семь векторов Pro, 13:45
«Инвитро» объявила о запуске медицинской франшизы Пресс-релиз, 13:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:41
Как расторгнуть договор с подрядчиком при строительстве загородного дома Недвижимость, 13:39
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 13:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Берлинале-2023: лузеры и абьюзеры Стиль, 13:37
Wildberries ввела новые правила продажи БАДов Бизнес, 13:31
Hongqi выпустит новый электрокроссовер Авто, 13:29
Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции Политика, 13:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Курсы трех токенов упали после объявления о делистинге с биржи Binance Крипто, 13:21
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден приехал в Киев

Байден приехал в Киев и встретился с Зеленским
Зеленский назвал первый визит Байдена на Украину в качестве президента США проявлением поддержки всех граждан страны. Байден заявил, что его поездка призвана подтвердить «неизменную приверженность демократии и суверенитету»
Джо Байден и&nbsp;Владимир Зеленский (в центре)
Джо Байден и Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Украинское издание «Страна» опубликовало фотографию, на которой президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский запечатлены у Михайловского собора в Киеве. Вскоре после этого в Telegram Зеленского появилось подтверждение того, что Байден находится в украинской столице.

«Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — говорится в сообщении Зеленского.

На видеокадрах, которые также опубликовало «Страна», слышны звуки сирены — во всех регионах страны, в том числе в столице, объявлена воздушная тревога.

Это первый визит Байдена на Украину в должности президента США. Поездка ранее не анонсировалась, в Белом доме сообщали только о его визите в Польшу 20−22 февраля, в рамках которого встреча с Зеленским не была запланирована. По данным издания Politico, помощники американского президента рассматривали возможность, что тот тайно пересечет границу с Украиной, но из-за рисков безопасности ее «почти исключили».

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что его поездка в Киев приурочена к годовщине начала российской военной операции 24 февраля, она призвана подтвердить «непоколебимую и неизменную приверженность [Вашингтона] демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». Президент США сообщил, что объявит о новом пакете военной помощи Украине.

Как пишет украинский Telegraf, в Киеве с утра 20 февраля перекрыли несколько улиц, на дорогах были замечены кортежи. Подобные меры ранее не принимали при визитах иностранных гостей. С начала боевых действий в украинскую столицу приезжали, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры европейских стран, канадский премьер Джастин Трюдо и главы других государств. Из американских официальных лиц на Украине были в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава ЦРУ Уильям Бернс.

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Какие страны вводят миграционные ограничения для россиян, а какие нет

21 февраля, как сообщали в Белом доме, Байден выступит перед главами государств восточного фланга НАТО с «очень значимой речью». В тот же день президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Киев Украина Владимир Зеленский

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Глава МИД Израиля приехал в Киев на встречу с Зеленским
Политика
Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции
Политика
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter