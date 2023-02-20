По всей Украине объявили воздушную тревогу в день визита Байдена в Киев

По всей Украине объявили воздушную тревогу в день визита Байдена

Зеленский опубликовал фото с Байденом и указал, что приветствует его в Киеве, Белый дом подтвердил визит. Украинские СМИ показали кадры, как два президента идут по городу под звуки воздушной тревоги

Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

Во всех регионах Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных сервиса отслеживания ситуации. Одновременно с этим стало известно, что в Киев прибыл президент США Джо Байден, об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Официально визит Байдена на Украину не анонсировали.

«Политика страны» опубликовала кадры, на которых Байден и Зеленский идут возле Михайловского собора в центре Киева. На видео, опубликованном изданием, показано, что два лидера идут по городу под звуки воздушной тревоги.

Зеленский назвал визит Байдена «важным проявлением поддержки для всех украинцев».

В заявлении Белого дома по поводу приезда американского президента говорится, что Байден намерен анонсировать новый пакет военной помощи Украине.

За последнюю неделю российская армия нанесла несколько ударов по военным и промышленным объектам Украины. 16 февраля, указывало ведомство, были поражены заводы, обеспечивавшие украинскую армию топливом, взрывчатыми веществами и порохом. Два дня спустя под удар попали пункт дислокации полка беспилотников ВСУ в районе Хмельницкого и склад артиллерийских боеприпасов в этой же области.