Белый дом: Байден не встретится с Зеленским в Польше

Белый дом опроверг встречу Байдена с Зеленским в Польше

Президент США Джо Байден не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше 20 февраля. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Встреча с президентом [Владимиром] Зеленским в рамках поездки не запланирована», — сказал Кирби.

Кирби заявил, что на встрече с польским президентом Анджеем Дудой он выразит ему и польскому народу благодарность за поддержку Украины. Он уточнил, что Байден встретится с «бухарестской девяткой» — представителями Чехии, Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Польши.

«Президент Байден ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнул Кирби.

10 февраля представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах президента посетить Польшу и встретиться с коллегой.

Байден в конце января также говорил о планах посетить Польшу, но не уточнял, на какое число назначена поездка.