Глава Евросовета прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Глава Евросовета Мишель приехал на Украину на встречу с Зеленским и Шмыгалем

Шарль Мишель (Фото: CharlesMichel / Twitter)

Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной рады. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общие европейские ценности мира и процветания. Они нуждаются в нашей поддержке и заслуживают ее», — написал Мишель. По его словам, он приехал в Киев «обсудить все направления сотрудничества».

После начала российской спецоперации Украину посетили многие западные политики. В ноябре 2022 года в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Это произошло меньше чем через месяц после его вступления в должность главы британского правительства. В Киеве Сунак встретился с Зеленским. «В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — написал украинский президент.

Летом на Украину приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и тогдашний премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Польши Анджей Дуда.