Трюдо прибыл на Украину с необъявленным визитом

Об этом сообщил мэр города Ирпень, который посетил премьер-министр Канады. В канцелярии Трюдо после его прибытия на Украину заявили, что он также планирует встретиться с Владимиром Зеленским

Джастин Трюдо (в центре) и Александр Маркушин (справа) (Фото: markushyn / Telegram)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области, сообщил мэр Александр Маркушин в Telegram. О визите Трюдо на Украину до его прибытия официально не сообщалось.

«Только что был удостоен чести поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. <...> Он был шокирован. Он увидел сгоревшие и полностью уничтоженные <...> дома жителей Ирпеня», — написал Маркушин. Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине.

В свою очередь представитель премьера Канады сообщил, что Трюдо планирует встретиться на Украине с президентом Владимиром Зеленским, но не уточнил где, передает Reuters.

Ирпень находится в Бучанском районе области. В начале апреля украинские власти и журналисты западных СМИ распространили фотографии оттуда, на которых видны тела людей на улицах и массовые захоронения. В Минобороны России эти кадры назвали провокацией и заявили, что к моменту публикации фото российские войска покинули Бучу.

После начала российской военной операции Оттава передала Киеву несколько партий военной помощи. Палата общин канадского парламента приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом.

8 мая с визитом на Украине находятся премьер-министр и глава МИД Хорватии Андрей Пленкович и Гордан Грлич-Радман и первая леди США Джилл Байден. Хорватские политики провели в Киеве переговоры c Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, а супруга американского лидера встретилась в Ужгороде с женой президента Украины Еленой Зеленской.