WP узнала о тайном визите главы ЦРУ в Киев и рассказе о «планах России»

На встрече с Зеленским глава ЦРУ признал, что в какой-то момент США будет тяжелее оказывать помощь Украине. Однако в Киеве уверены, что поддержка со стороны Вашингтона останется сильной

Уильям Бернс (Фото: Tom Williams / Reuters)

Глава ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, Бернс передал Зеленскому свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

По данным WP, Зеленского и сотрудников его администрации беспокоил вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи с переходом контроля над Палатой представителей США республиканцам. Бернс признал, что в какой-то момент поддержку будет оказывать сложнее, передает издание.

Тем не менее, сообщили собеседники WP, по итогам встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что США по-прежнему привержены поддержке Украины, а одобренного в декабре конгрессом пакета помощи Киеву в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа. Источники издания сообщили, что Киев менее уверен в том, что конгресс может принять еще один многомиллиардный пакет дополнительной помощи.

Бернс также приезжал на Украину в ноябре. Как пишет WP, такие поездки дают главе ЦРУ возможность «укрепить доверие своих коллег» из украинской разведки и лучше понять, как развивается конфликт.

В том же месяце директор ЦРУ встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главной темой переговоров была «стратегическая стабильность». Нарышкин позже сообщил, что обсуждал с Бернсом ядерную безопасность. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд говорила, что урегулирование конфликта на Украине не обсуждалось.

Очередная поездка Бернса на Украину состоялась на фоне обсуждения в США нового раунда военной помощи Киеву. 20 января Пентагон объявил, что выделит пакет объемом $2,5 млрд, куда вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker и т.д.