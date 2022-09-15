Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским экономическое сближение и прием Украины в ЕС

Фон дер Ляйен в третий раз с начала спецоперации приехала в Киев

Урсула фон дер Ляйен обсудит с Владимиром Зеленским обеспечение сближения экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: vonderleyen / Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала российской войны», — написала она в Twitter.

По ее словам, на встрече с Зеленским и Шмыгалем они будут обсуждать экономическое сближение и прием Украины в ЕС.

Ранее фон дер Ляйен приезжала в Киев в апреле и июне. В ходе своего первого визита на Украину после начала российской спецоперации она передала Зеленскому опросник, который является обязательным для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Тогда она отметила, что это «важный шаг на пути к членству в ЕС», который станет «основой для обсуждения» в ближайшие месяцы.

11 июня фон дер Ляйен вновь приехала в Киев для встречи с президентом Украины, в ходе которой они обсуждали восстановление страны и ее прогресс на пути к членству в Европейском союзе.

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