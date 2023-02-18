Блинкен пообещал «очень значимую» речь Байдена в день послания Путина

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден 21 февраля выступит перед главами государств восточного фланга НАТО со значимой речью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция шла на странице Госдепартамента в Twitter.

«Президент выступит с очень значимой речью на следующей неделе», — сказал он.

После этого слово взял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что речь Байдена будет «значительно более значимой», чем речь Путина.

Накануне, 17 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявили, что Байден 21 февраля поедет в Варшаву. Там он встретится с главами государств восточного фланга НАТО, сообщила Жан-Пьер.

Речь президента Соединенных Штатов, по словам Кирби, будет посвящена тому, как США «объединили мир для поддержки народа Украины». «Президент Байден ясно даст понять, что США будут продолжать поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется» — сказал он.

На этот же день, 21 февраля, запланировано послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно будет посвящено «текущей ситуации», в том числе в экономике и социальной сфере, говорили в Кремле. Президент также затронет тему специальной военной операции на Украине, уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он допускал, что на мероприятие пригласят участников боевых действий. Журналистов из недружественных государств, в том числе США, туда не допустят.