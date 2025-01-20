На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области

Три бывших командира не обеспечили надлежащую оборону Харьковской области в мае 2024 года, в результате были потеряны несколько населенных пунктов, заявили в СБУ и ГБР. Путин связал наступление с созданием санитарной зоны

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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года, сообщают ведомства.

Следователи установили, что они не подготовили оборону приграничных районов «и потеряли управление боем во время повторного наступления» российской стороны, заявили в СБУ.

Речь идет о бригадном генерале, который был командующим оперативно-тактической группировкой «Харьков», генерал-лейтенанте, командовавшем 125 отдельной бригадой территориальной обороны и полковнике, возглавлявшем 415 батальон этого соединения. УНИАН и другие украинские СМИ пишут, что это Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин. Главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов ранее также называл имя полковника Дмитрия Рюмшина, не уточняя, по какому делу ему могут предъявить обвинение.

По версии следствия, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей» и «не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления»; это привело к утрате части территорий Харьковской области.

Уголовные дела заведены по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения) и ст. 429 (организация самовольного ухода из поля боя), военным грозит до десяти лет тюрьмы.

О наступлении российских войск на харьковском направлении в мае 2024 года заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что линия обороны не прорвана, но предупреждал о тяжелых боях. Минобороны России тогда же отчиталось об улучшении положения российских войск и взятии под контроль ряда населенных пунктов в Харьковской области. Российский президент Владимир Путин связывал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода, и заявлял, что планов взять Харьков нет.

За последние месяцы российское Минобороны также сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Харьковской области, в частности, сел Калиново, Загрызово и других. Власти Украины продолжают в регионе эвакуацию — к началу января из Купянска и других ближайших населенных пунктов, недалеко от которых идут бои, вывезли около 11 тыс. жителей.