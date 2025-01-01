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Военная операция на Украине ,  
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Харьковские власти сообщили об эвакуации 11 тыс. жителей

Сюжет
Военная операция на Украине
Людей, в первую очередь семьи с детьми, вывезли из купянского и боровского направлений. Жителям прифронтовых населенных пунктов, где нет централизованного газоснабжения, начали передавать баллоны со сжиженным газом
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Из Купянска и других ближайших населенных пунктов Харьковской области, недалеко от которых идут бои, за последние месяцы эвакуировали около 11 тыс. жителей, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеэфире.

«Эвакуация гражданских из общин: около 6,5 тыс. человек из купянского и около 4,5 тыс. из боровского направлений уже вывезли в безопасные места», — заявил Синегубов, отметив, что в первую очередь вывозят семьи с детьми.

Жителям прифронтовых населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, начали передавать бесплатные баллоны со сжиженным газом, добавил он.

В середине декабря Синегубов рассказывал, что с мая с опасных территорий были переселены 20 тыс. человек. По словам главы обладминистрации, всего должны быть эвакуированы жители 344 населенных пунктов вблизи фронта, но некоторые отказываются уезжать.

Часть харьковчан отказались уезжать из зоны боев
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Купянск — административный центр Купянского района, обязательную эвакуацию города власти Украины объявили в середине октября. Синегубов рассказывал, что всего в Купянской общине, куда входят около 17 населенных пунктов, в эвакуации нуждаются около 6 тыс. человек.

Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Харьковской области, в частности, 27 декабря ведомство отчиталось о занятии села Загрызово в Боровском районе. Оно находится близ населенного пункта Кругляковка, о взятии которой военные сообщали осенью.

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