Харьковские власти сообщили об эвакуации 11 тыс. жителей

Людей, в первую очередь семьи с детьми, вывезли из купянского и боровского направлений. Жителям прифронтовых населенных пунктов, где нет централизованного газоснабжения, начали передавать баллоны со сжиженным газом

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Из Купянска и других ближайших населенных пунктов Харьковской области, недалеко от которых идут бои, за последние месяцы эвакуировали около 11 тыс. жителей, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеэфире.

«Эвакуация гражданских из общин: около 6,5 тыс. человек из купянского и около 4,5 тыс. из боровского направлений уже вывезли в безопасные места», — заявил Синегубов, отметив, что в первую очередь вывозят семьи с детьми.

Жителям прифронтовых населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, начали передавать бесплатные баллоны со сжиженным газом, добавил он.

В середине декабря Синегубов рассказывал, что с мая с опасных территорий были переселены 20 тыс. человек. По словам главы обладминистрации, всего должны быть эвакуированы жители 344 населенных пунктов вблизи фронта, но некоторые отказываются уезжать.

Купянск — административный центр Купянского района, обязательную эвакуацию города власти Украины объявили в середине октября. Синегубов рассказывал, что всего в Купянской общине, куда входят около 17 населенных пунктов, в эвакуации нуждаются около 6 тыс. человек.

Российское Минобороны за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Харьковской области, в частности, 27 декабря ведомство отчиталось о занятии села Загрызово в Боровском районе. Оно находится близ населенного пункта Кругляковка, о взятии которой военные сообщали осенью.