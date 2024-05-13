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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
В военном ведомстве сообщили об ударах по позициям ВСУ в районе Волчанска и уничтожении хорватской РСЗО
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска улучшили тактическое положение в районе города Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Военные также отразили пять контратак ВСУ у Глубокого и Тихого.

Общие потери ВСУ на этом направлении в военном ведомстве оценили в 250 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Гвоздика», пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12 хорватского производства.

Материал дополняется.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Волчанск Харьковская область
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