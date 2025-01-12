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Политика ,  
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Российские военные взяли Янтарное в ДНР

Янтарное расположено к юго-западу от Курахово, которое российские войска взяли в начале января
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская армия взяла под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны.

Населенный пункт Янтарное расположен к юго-западу от города Курахово. Население поселка по переписи 2001 года составляло 148 человек.

Калиново — деревня на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, неподалеку от Купянска.

О том, что российские войска полностью заняли город Курахово в ДНР, сообщило 6 января Минобороны России, указав, что бои за этот населенный пункт вели подразделения Южной группировки войск. Бои за Курахово шли с начала ноября.

Также в ежедневной сводке Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ боевой бронированной машины Cobra II турецкого производства.

ВСУ за сутки потеряли до 410 военных и 6 артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки «Запад», а также 450 военнослужащих и БМП Bradley в зоне ответственности группировки «Центр», 250 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг». Российские средства ПВО за сутки сбили 55 украинских беспилотников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах», — сообщили в Минобороны.

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