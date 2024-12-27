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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заняли села Загрызово и Ивановка

Минобороны: российские военные заняли села Загрызово и Ивановка
Сюжет
Военная операция на Украине
Загрызово расположено на левом берегу реки Оскол, между селами Кругляковка и Богуславка. А Ивановка — на кременском направлении, близ сел Терны и Новосадовое
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны.

Загрызово расположено в Боровском районе Харьковской области на левом берегу реки Оскол, между селами Кругляковка (о ее взятии Минобороны отчиталось в октябре) и Богуславка. На противоположном берегу от него находится Сеньково.

Ивановка расположена на кременском направлении, близ сел Терны и Новосадовое. О взятии последнего российское военное ведомство сообщило 22 октября. Ивановку и Терны с Новосадовым разделяет река Жеребец.

Всего, как следует из сводки Минобороны, российские военные заняли семь населенных пунктов за прошедшую неделю. Помимо Загрызово и Ивановки это села Гигант, Островского, Красное, Новый Труд и Сторожевое (все в ДНР).

Также военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, управляемую ракету «Нептун» и 496 беспилотников самолетного типа.

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Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Российское военное ведомство за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в том числе в непосредственной близости от важных для ВСУ опорных пунктов — Курахово и Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский называл кураховское и покровское направления самыми тяжелыми для украинской армии.

Ранее сегодня The Washington Post, пообщавшись с украинскими солдатами на передовой, сообщила, что многие из них были бы рады прекращению огня в 2025 году, однако выразили сомнения, что это произойдет в ближайшее время. «Так больше продолжаться не может. Мы отступаем. А они продвигаются все дальше и дальше. Что же это за победа? <...> Если наши власти не могут положить этому конец, может быть, мистер Трамп сможет», — сказал один из офицеров.

Россия неоднократно заявляла о готовности к возобновлению переговоров, но только с учетом реалий на земле. В июне президент Владимир Путин назвал условия Москвы для начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
наступление ДНР Харьковская область Минобороны Военная операция на Украине
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