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Британия захотела ключевую роль в «гибридном трибунале» против России

Британия захотела ключевую роль в «гибридном трибунале» против России из-за Украины
Лондон намерен поделиться своим юридическим опытом, «чтобы изучить варианты обеспечения полной ответственности российских лидеров за свои действия»
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Великобритания намерена играть ведущую роль в совместной со странами-партнерами группе по привлечению к ответственности России за «вторжение» на Украину, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Как говорится на сайте британского правительства, приглашенные Украиной страны оценят целесообразность создания нового «гибридного трибунала» — специализированного суда, интегрированного в национальную систему правосудия Украины с международными элементами.

По словам Клеверли, Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции и поделиться своим юридическим опытом, «чтобы изучить варианты обеспечения полной ответственности российских лидеров за свои действия».

С инициативой создания специального трибунала при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине 30 ноября выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС готов работать с ближайшими партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой», указывала она.

Через несколько дней после этого Франция сообщила, что работает над созданием спецтрибунала вместе с европейскими и украинскими партнерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет считать легитимным такой трибунал. В МИД России инициативу называли «междусобойчиком» и «юридическим нонсенсом», а также выражали мнение, что ЕС, поставляющий оружие Украине, пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».

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Военная операция на Украине Великобритания международный трибунал
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