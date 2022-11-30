ЕК предложила под эгидой ООН создать суд из-за действий России на Украине

Специальный суд по расследованию действий России на Украине будет создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС, отметила фон дер Ляйен. Россия совершение военных преступлений на Украине неоднократно опровергала

В Евросоюзе необходимо создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. С таким предложением выступила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, запись выступления опубликована в ее Twitter.

По ее словам, Россия «должна заплатить» за «агрессию».

Фон дер Ляйен указала, что в создании этого суда ЕС готова работать со своими ближайшими партнерами, что бы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой».

Кроме этого, глава ЕК предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского ЦБ в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций — направлять на выплату компенсаций Украине. По ее словам, ущерб Украине оценивается в €600 млрд.

После начала спецоперации Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Кроме этого, расследование военных преступлений совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года начал Международный уголовный суд (МУС).

Россия предположения о причастности к военным преступлениям на Украине неоднократно отвергала. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что Москва не совершает преступлений и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине. При этом украинские энергетические объекты Кремль называл целями, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

МУС — не является частью структур ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 год. Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, однако не ратифицировали его. Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2016 года распорядился не допускать Россию к участию в МУС

Согласно приложенным документам на сайте суда, с просьбой начать расследование преступлений на Украине в МУС обратились (.pdf) 39 государств, в том числе Австралия, Болгария, Кипр, Польша, Чехия, Великобритания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Португалия, Германия и Франция, позднее к просьбе присоединились еще два государства — Япония и Северная Македония. Суд также объявил, что начал сбор показаний свидетелей через специальную форму на своем сайте.

Кроме этого, военные преступления на Украине расследует Совета по правам человека (СПЧ) ООН, откуда Россию исключили в начале апреля. Так, в октябре СПЧ сообщил, что военные Украины нарушали международное гуманитарное право, включая два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления. При этом комиссия подчеркнула, что «подавляющее большинство» нарушений допускали российские войска.