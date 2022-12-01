МИД Франции: начата работа по спецтрибуналу против России из-за действий на Украине

Париж начал работу по трибуналу против России из-за действий на Украине

Франция подтвердила слова главы Еврокомиссии о начале работы над спецтрибуналом против России, отметив стремление к широкому консенсусу в мире. Россия отвергает обвинения в военных преступлениях и критикует инициативу трибунала

Франция начала вместе с европейскими и украинскими партнерами работать над созданием специального трибунала. Он будет расследовать преступления, «совершенные на Украине после начала российской агрессии», говорится в сообщении французского МИДа.

«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что работа спецтрибунала подразумевает максимально широкий консенсус в международном сообществе.

Фон дер Ляйен выступила с инициативой о спецтрибунале накануне, в конце ноября. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд. Фон дер Ляйен также предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского Центробанка в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций направлять на выплату компенсаций Украине.

Получить разрешение на создание спецтрибунала через Совет Безопасности ООН будет сложно или почти невозможно, оценили в беседе с The Washington Post высокопоставленные чиновники Евросоюза (в Совбезе у России и Китая есть право вето, которым Москва и Пекин не раз пользовались. — РБК). Они предположили, что сделать это можно будет в Генассамблее ООН.

Российская сторона подвергла критике предложение главы Еврокомисии. «Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято», — сказал «РИА Новости» постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Постпред при ООН в Нью-Йорке Виталий Небензя увидел в словах фон дер Ляйен попытку придать легитимность отъему российских активов. По его мнению, ЕК хочет «продавить» решение Генассамблеи ООН, «как в прошлый раз». «Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности», — считает дипломат. В середине ноябре Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о создании международного механизма для возмещения Украине ущерба.

Украина вскоре после начала спецоперации России обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Совет по правам человека ООН также потребовал расследование военных преступлений на Украине, Россию из этой организации исключили в начале апреля. Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС).

Международный уголовный суд не является частью структур ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Украина и Россия подписали его в 2000-м, однако не ратифицировали. Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2016 года поручил не допускать Россию к участию в МУС.

Российская сторона неоднократно отвергала предположения о причастности к военным преступлениям на Украине. Зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва не наносит ударов по гражданской инфраструктуре на Украине и не совершает преступлений. В Кремле называют энергетические объекты на Украине целями, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».



