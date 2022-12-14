Боррель сообщил о разногласиях в ЕС из-за трибунала по Украине

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза продолжают обсуждение, каким будет новый судебный орган для расследования военных преступлений на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Blazquez Dominguez / Getty Images)

Странам Евросоюза пока не удалось договориться о создании международного трибунала по Украине, дискуссия продолжается, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его выступление на форуме по правам человека в Брюсселе транслировала Европейская служба внешних связей.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС [Международного уголовного суда], чтобы бороться с военными преступлениями на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам [иностранных дел], и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата. Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела пока конкретного результата», — рассказал Боррель.

После начала спецоперации Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС).

Параллельно с этим Украина и страны ЕС начали обсуждать возможность создания специализированной судебной структуры. 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. Создание такого трибунала назвал необходимым условием для мира президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки учредить трибунал над Москвой являются «бредовыми» и «юридически ничтожными». Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов утверждал, что после создания трибунала под судом окажутся представители украинских властей, а не Россия.