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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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МИД потребовал от Франции не делить людей «на правильных и неправильных»

МИД: создание «трибунала» для России — «междусобойчик» и пример двойных стандартов
В российском МИДе считают «междусобойчиком» инициативу по созданию специального трибунала по расследованию действий Москвы на Украине. У данного механизма нет юрисдикции, заявили в министерстве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Французскому МИДу следует перестать делить людей на своих и чужих, когда речь идет о нарушении прав человека, и выделить «хотя бы одного» эксперта, который будет расследовать «злодеяния украинских националистов», считает МИД России.

«Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на «правильных» и «неправильных», «своих» и «не своих». Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Франции отказываются видеть «многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ» и сознательно их замалчивают, подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Создание международного суда для расследования действий России на Украине, анонсированное Парижем, в МИДе окрестили «междусобойчиком», у которого не будет юрисдикции над Россией. «Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм — очередной пример практики двойных стандартов Запада», — заявил МИД.

О том, что Франция начала вместе с европейскими и украинскими партнерами работать над созданием специального трибунала, который будет расследовать действия России на Украине, МИД Франции сообщил 1 декабря. Ранее соответствующую инициативу анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кремль заявил, что отказывается считать этот суд легитимным, и осудил этот шаг.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
МИД Франция Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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