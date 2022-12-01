Кремль отказался признать европейский трибунал по Украине

Песков: легитимности у европейского трибунала по Украине не будет, Москва его не признает

Россия осуждает попытку создать трибунал по ее действиям на Украине, заявил Песков. При этом он отметил, что российские следователи ежедневно фиксируют «преступления киевского режима»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия не будет считать легитимным создание по инициативе Евросоюза специального трибунала, который будет заниматься расследованием действий России на Украине, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал он.

Песков при этом отметил, что российские следователи «ежедневно и фактически ежечасно» ведут работу по «фиксации преступлений киевского режима». В Москве намерены также изучить «преступления», которые были совершены Киевом с 2014 года. Западные страны не реагировали на эти действия со стороны Украины, сказал он.

Создать спецтрибунал предложила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, специальный уголовный суд необходимо создать при поддержке ООН. Фон дер Ляйен заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства».

Глава Еврокомиссии также призвала объединить заблокированные на зарубежных счетах средства российского Центробанка в специальный фонд, средства которого можно будет инвестировать, а доход от этих инвестиций направлять на выплату компенсаций Украине. Власти Франции уже поддержали инициативу ЕК.

Российская сторона предложение раскритиковала. Постпред в ООН в Нью-Йорке Виталий Небензя счел идею трибунала попыткой придать легитимность отъему российских активов. «Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности», — сказал он. В середине ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании международного механизма для возмещения Украине ущерба, она носит рекомендательный характер.

Постпред при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов предупредил, что в Совете Безопасности ООН вряд ли одобрят предложение ЕК (у России в СБ есть право вето). Высокопоставленные чиновники Евросоюза, с которыми поговорила Washington Post, также полагают, что инициативе ЕК будет трудно или почти невозможно получить одобрение Совбеза ООН. Вероятно, принять ее попробуют в Генассамблее организации, отмечает издание.





Вскоре после ввода войск на Украину власти этой страны обратились в Международный суд ООН в Гааге с иском против Москвы. Совет по правам человека ООН также потребовал расследования военных преступлений на Украине. Россия была исключена из этой организации в апреле.

Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС). Он не является частью структур ООН, он основывается на Римском статуте 1998 года. Киев и Москва подписали его в 2000 году, но не ратифицировали. Владимир Путин в ноябре 2016 года объявил, что Россия не будет участвовать в работе этого суда.

Россия не раз отвергала предположения о причастности к военным преступлениям на Украине. Заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский настаивал, что российские войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре на Украине и не совершают преступлений. Песков называл целями украинские объекты, «прямо или косвенно имеющие отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».