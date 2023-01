Киев заявил о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова призвала страны ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала против России, которую Киев вскоре вынесет на рассмотрение Генассамблеи

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала страны ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала против России, Киев вскоре собирается вынести ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Ее слова приводит «Укринформ».

«Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — сказала она на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях.

Почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, напомнила Джапарова. «Это именно то, что мы должны сделать сегодня», — подчеркнула она.

После начала военных действий Киев обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Кроме того, расследование военных преступлений, совершенных на Украине с 21 ноября 2013 года, начал Международный уголовный суд (МУС).

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России. Тогда же МИД Франции объявил о начале работы с ЕС и Украиной над созданием трибунала, названного Special Tribunal on Russia’s Crime of Aggression against Ukraine (Специальный трибунал в отношении преступлений, совершенных Россией в ходе агрессии против Украины).

Москва в ответ призвала Париж «выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний» украинской стороны. Идею создать трибунал МИД назвал «междусобойчиком» и «примером практики двойных стандартов Запада». Кремль отказался считать легитимными попытки создания подобного суда. Кроме того, Нидерланды выражали готовность разместить у себя спецтрибунал.

