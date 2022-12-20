В МИДе назвали «юридическим нонсенсом» идею создать трибунал по Украине

Идея о создании спецтрибунала по Украине является попыткой Евросоюза прикрыть свою причастность к военным преступлениям, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он отметил, что в Москве не удивлены подобной инициативой.

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — сказал дипломат.

Подобный «абсурдный замысел», считает Вершинин, не будет иметь никакой юридической силы, а станет «юридическим нонсенсом». Даже если такой орган будет создан, Москва не признает его решения, подчеркнул он. Дипломат добавил, что юридической силы не имеет и резолюция Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма», которая «демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности» к России.

В Европе неоднократно говорили о создании трибунала из-за действий России на Украине. В конце ноября с предложением создать специализированный суд по данному вопросу при поддержке ООН выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время в Париже сообщили, что вместе с Брюсселем и Киевом начали работу над созданием подобного трибунала.

14 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД союза при обсуждении этой идеи не достигли конкретного результата, поскольку идет полемика, нужно ли создавать «что-то еще», если расследование по Украине уже ведет Международный уголовный суд (МУС).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в тот же день заявил, что США прорабатывают вопрос создания трибунала для расследования действий на Украине, но пока заявлений по этому поводу не будет.

В Кремле отказались считать легитимными попытки создания подобного суда, а российский МИД указывал, что инициатива о трибунале — это «междусобойчик» и «пример практики двойных стандартов Запада».