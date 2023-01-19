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Европарламент проголосовал за трибунал по действиям руководства России

Европарламент проголосовал за трибунал по действиям руководства России в отношении Украины
Европарламентарии решили, что трибунал должен провести расследование действий Владимира Путина и Александра Лукашенко. Резолюции не носят обязательный к исполнению характер. Москва заявляла о нелегитимности такого трибунала
Европейский парламент&nbsp;(Страсбург, Франция)
Европейский парламент (Страсбург, Франция) (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Депутаты Европарламента 19 января приняли резолюцию, в которой призвали привлечь к ответственности военное и политическое руководство России за боевые действия на Украине. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Документ был принят 472 голосами европарламентариев, против проголосовали 19, еще 33 воздержались.

«Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», — отмечается в сообщении.

Трибунал, по замыслу европарламентариев, должен «заполнить вакуум в международном правосудии» и дополнить деятельность Международного уголовного суда, который пока не может расследовать действия России на Украине (ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ суда — Римский статут).

Кроме того, как считают члены Европарламента, трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии».

По мнению депутатов, создание трибунала пошлет четкий сигнал российскому народу и международному сообществу.

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Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят обязательный к исполнению характер.

Кремль ранее заявлял, что не будет считать легитимным создание такого трибунала. РБК обратился за комментарием к директору ДИП МИД Марии Захаровой. 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Европарламент ЕС Россия Украина Военная операция на Украине международный трибунал Владимир Путин Александр Лукашенко
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