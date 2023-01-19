Европарламент проголосовал за трибунал по действиям руководства России
Депутаты Европарламента 19 января приняли резолюцию, в которой призвали привлечь к ответственности военное и политическое руководство России за боевые действия на Украине. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Документ был принят 472 голосами европарламентариев, против проголосовали 19, еще 33 воздержались.
«Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», — отмечается в сообщении.
Трибунал, по замыслу европарламентариев, должен «заполнить вакуум в международном правосудии» и дополнить деятельность Международного уголовного суда, который пока не может расследовать действия России на Украине (ни Москва, ни Киев не ратифицировали основополагающий документ суда — Римский статут).
Кроме того, как считают члены Европарламента, трибунал «должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его соратников в Белоруссии».
По мнению депутатов, создание трибунала пошлет четкий сигнал российскому народу и международному сообществу.
Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят обязательный к исполнению характер.
Кремль ранее заявлял, что не будет считать легитимным создание такого трибунала. РБК обратился за комментарием к директору ДИП МИД Марии Захаровой.