Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС последствий поражения Киева для НАТО

Европейские участники НАТО начали «спокойно» обсуждать последствия поражения Украины для блока — по словам источников Bloomberg, это приведет к сомнениям по поводу обещаний США по обороне. Путин называл победу России неизбежной

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейские участники Североатлантического альянса начали «спокойно рассматривать» последствия поражения Украины в конфликте с Россией для блока, переоценивая риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке, сообщили Bloomberg источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

По их словам, при таком сценарии волновой эффект будет ощущаться во всем мире, поскольку партнеры и союзники США начнут сомневаться в надежности обещаний Вашингтона по обороне. Собеседники агентства считают, что последствия «такой стратегической неудачи» будут глубже, чем после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. После вывода контингента США талибы (запрещенная в России террористическая организация) захватили власть в Афганистане.

Такие обсуждения в Евросоюзе начались на фоне отсутствия соглашения по выделению военной и финансовой помощи Украине в США и ЕС. Европейские чиновники считают, что если Киев не получит необходимое вооружение, то это может вынудить его принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы, пишет агентство.

Несмотря на заявления, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в начале следующего года, по словам официальных лиц, это не приведет к «серьезному прорыву на поле боя», а борьба может продлиться «еще долгие годы».

«Несмотря на публичные заверения [американского президента Джо] Байдена, растут вопросы о том, действительно ли США и другие союзники подвергли бы риску свои войска для защиты крошечных стран», — отмечается в статье.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает Североатлантический альянс слабее, подорвав его авторитет.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить зону влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности альянса. В ответ на это, по его словам, Россия и Китай продолжат укреплять обороноспособность, «в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, по которому на финской территории будут размещаться американское оружие и военный контингент. Россия обещала принять ответные меры.

Путин говорил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, называя подобные заявления «чушью». До этого Байден, а также глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявляли, что Россия после победы на Украине может продолжить боевые действия на территории стран НАТО.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит исхода боевых действий, а лишь затягивает их. Путин называл победу России неизбежной.