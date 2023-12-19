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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС последствий поражения Киева для НАТО

Bloomberg: в ЕС начали обсуждать последствия поражения Украины для НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские участники НАТО начали «спокойно» обсуждать последствия поражения Украины для блока — по словам источников Bloomberg, это приведет к сомнениям по поводу обещаний США по обороне. Путин называл победу России неизбежной
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейские участники Североатлантического альянса начали «спокойно рассматривать» последствия поражения Украины в конфликте с Россией для блока, переоценивая риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке, сообщили Bloomberg источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

По их словам, при таком сценарии волновой эффект будет ощущаться во всем мире, поскольку партнеры и союзники США начнут сомневаться в надежности обещаний Вашингтона по обороне. Собеседники агентства считают, что последствия «такой стратегической неудачи» будут глубже, чем после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. После вывода контингента США талибы (запрещенная в России террористическая организация) захватили власть в Афганистане.

Такие обсуждения в Евросоюзе начались на фоне отсутствия соглашения по выделению военной и финансовой помощи Украине в США и ЕС. Европейские чиновники считают, что если Киев не получит необходимое вооружение, то это может вынудить его принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы, пишет агентство.

Несмотря на заявления, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в начале следующего года, по словам официальных лиц, это не приведет к «серьезному прорыву на поле боя», а борьба может продлиться «еще долгие годы».

«Несмотря на публичные заверения [американского президента Джо] Байдена, растут вопросы о том, действительно ли США и другие союзники подвергли бы риску свои войска для защиты крошечных стран», — отмечается в статье.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает Североатлантический альянс слабее, подорвав его авторитет.

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить зону влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности альянса. В ответ на это, по его словам, Россия и Китай продолжат укреплять обороноспособность, «в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, по которому на финской территории будут размещаться американское оружие и военный контингент. Россия обещала принять ответные меры.

Путин говорил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, называя подобные заявления «чушью». До этого Байден, а также глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявляли, что Россия после победы на Украине может продолжить боевые действия на территории стран НАТО.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит исхода боевых действий, а лишь затягивает их. Путин называл победу России неизбежной.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
поражение НАТО США Евросоюз Военная операция на Украине
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