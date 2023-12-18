США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил

Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, и теперь у американских военных будет доступ к финским военным базам. В Москве этот документ назвали угрозой России и пообещали ответные меры

Фото: Sean Gallup / Getty Images

18 декабря глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement — DCA), передает AFP. Оно вступит в силу в первый день второго месяца, который последует за тем, как стороны уведомят друг друга, что завершили все необходимые процедуры на национальном уровне.

Что предусмотрено соглашением США и Финляндии по обороне

Переговоры об этом документе шли с августа 2022 года, он подготовлен с опорой на Соглашение о статусе сил (Status of Forces Agreement — SOFA) между членами НАТО, действующее с 1951 года и определяющее, на каком основании военные части члена альянса могут быть размещены на территории другого участника (о деталях страны договариваются друг с другом напрямую).

Текст соглашения финское правительство опубликовало за несколько дней до подписания. В 37-страничном документе 30 статей и одно приложение. В преамбуле, в частности, заявлено, что американское военное присутствие укрепит как безопасность и стабильность самой Финляндии, так и региона в целом. «Изменение условий безопасности в Финляндии и Европе в результате агрессивной войны России против Украины еще раз подчеркивает важность двустороннего сотрудничества, которое подходит для различных ситуаций безопасности», — утверждается на сайте МИД Финляндии.

В DCA подробно описано, что Вооруженные силы США могут делать на территории Финляндии: от перемещения техники до условий проживания военных и членов их семей. В тексте согласован список объектов (он содержится в приложении) — 15 военных баз, аэродромы и порты, к которым у американских военных будет беспрепятственный доступ. Согласно документу, американские военные могут проводить в республике тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности. В документе подчеркнуто: вся деятельность будет вестись «при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии», в том числе и в отношении хранения на ее территории определенных видов оружия.

Как заявил 14 декабря Хяккянен, подписание DCA — «это не конечная точка, а новый шаг на пути к еще более тесному сотрудничеству» в сфере обороны. «Соглашение отражает приверженность США обеспечению безопасности Финляндии и создает условия для сотрудничества во времена кризисов. Финляндия не одна защищает себя, но делает это как союзник по НАТО и вместе с Соединенными Штатами», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по изданию Yle).

Аналогичное соглашение с США есть у Латвии, Литвы, Норвегии и Эстонии; 5 декабря такой договор США подписали со Швецией, переговоры на этот счет идут с Данией. «Эта тенденция, похоже, приводит к формированию новой коалиции стран со схожими интересами, чего-то вроде альянса», — писало Yle в августе 2023 года.

После Второй мировой войны Финляндия придерживалась нейтралитета, ее внешнеполитический курс обозначали формулировкой «военное неприсоединение и самостоятельная оборона». Периодически возникали дискуссии о возможном вступлении в НАТО. Республика тесно сотрудничала с альянсом, присоединившись в 1994 году к его программе «Партнерство ради мира» и в 1997 году — к Совету евроатлантического партнерства; однако, будучи партнером с расширенными возможностями, от членства отказывалась. Ситуация изменилась с началом конфликта на Украине. Зарегистрированная в феврале 2022 года петиция граждан с предложением провести референдум о вступлении в НАТО за несколько дней набрала 50 тыс. подписей, которые нужны, чтобы этот вопрос начали обсуждать на официальном уровне. В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на членство, 4 апреля 2023 года первая стала 31-й участницей альянса. Процесс присоединения Швеции продолжается до сих пор: он зависит от согласия Турции, сейчас вопрос находится на рассмотрении турецкого парламента. Российские официальные представители неоднократно говорили, что расширение НАТО повлечет негативные последствия для безопасности России. В августе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу назвал вступление Финляндии в альянс «серьезным дестабилизирующим фактором» и заявил, что Россия может увеличить численность войск на западной границе.

Как на соглашение отреагировала Москва

Российское руководство утверждало, что само по себе подключение Финляндии и Швеции к НАТО Москву не особо беспокоит. «У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну хочется им — пожалуйста», — заявил журналистам президент России Владимир Путин 29 июня 2023 года. По его словам, раньше для этих стран «не было никаких угроз» — теперь, если они разместят у себя военные контингенты и инфраструктуру альянса, Москва «будет вынуждена отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы [России]».

Тогда Финляндия и США уже почти год вели переговоры об оборонном соглашении. Российская сторона комментировала и его. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила: контакты с Вашингтоном свидетельствуют, что «Финляндия бесповоротно утрачивает свой суверенитет». «Не секрет, что США намерены активно осваивать в своих целях финскую территорию. Однако как в самой Финляндии, так и в НАТО должны осознавать, что накачивание севера Европы войсками ведет только к росту военно-политической напряженности и в этом регионе», — заявила она на брифинге 3 мая 2023 года и добавила, что Москва «будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера».

2 ноября, уже после пятого раунда американо-финских переговоров, Захарова повторила слова о неизбежности ответных мер. «Конкретные шаги нашей страны, как мы говорили, будут зависеть от практических действий по реализации упомянутого соглашения, включая размещение американских контингентов на финских военных базах», — заявила она.

После того как финские власти сообщили, что 18 декабря подпишут DCA, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это усилит напряженность между Хельсинки и Москвой. «Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения, и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее», — заявил он 15 декабря. Теперь, «когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии», для российской стороны, резюмировал Песков, «это будет представлять угрозу, совершенно очевидно» (цитаты по ТАСС).