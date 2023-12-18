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Военная операция на Украине ,  
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Лавров связал с отчаянием в США слова о намерении России напасть на НАТО

Лавров: слова Байдена о намерении России напасть на НАТО говорят об отчаянии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Слова о том, что Россия после победы на Украине якобы сразу «возьмется за НАТО», говорят об отчаянном положении политического и военного руководства США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В начале декабря президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с запросом о дополнительном финансировании нацбезопасности, заявил, что Россия после взятия Украины «не остановится» и нападет на союзников США по НАТО.

По словам Лаврова, заявления Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина — «чушь» и «бредятина», подобные высказывания говорят о том, что «уже не осталось аргументов, чтобы удерживать союзников в узде».

«Президент [России Владимир Путин] прокомментировал эти высказывания, но сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США, это произносят вслух, говорит об их очень отчаянном положении», — цитирует министра ТАСС.

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Накануне Путин опроверг планы нападения на страны НАТО и напомнил, что с государствами альянса у России территориальных разногласий нет, как и нет и экономического интереса нападать на них.

«Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь», — заявил он тогда.

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Персоны
Сергей Лавров США Пентагон Джо Байден Ллойд Остин НАТО
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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