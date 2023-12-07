Кэмерон предупредил США об угрозе: «Путин вернется за добавкой»

Западу нужно помогать Киеву, конфликт на Украине представляет риск для безопасности Европы и США, заявил Кэмерон. По его словам, при победе Россия «вернется за добавкой». Кремль назвал подобные слова «демонизацией» страны

Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил глава британского МИДа и бывший премьер Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. Он добавил, что с таким посылом он приехал в Соединенные Штаты.

«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — считает глава Форин-офиса. По его словам, это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит».

Накануне президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект, который включает помощь Украине в размере $60 млрд, заявил о риске атаки России на страны НАТО в долгосрочной перспективе. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал американский президент.

В Кремле его слова назвали «демонизацией» России, а США — «локомотивом» в вопросе «поощрения украинцев на войну». «В этом случае они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков. Надеемся, что среди конгрессменов остается достаточно трезвых людей, которые понимают это», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его мнению, внутренние противоречия в США «не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев». До этого Песков говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы. «Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела, который назвал Россию главной угрозой для Европы.