Кэмерон предупредил США об угрозе: «Путин вернется за добавкой»
Боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил глава британского МИДа и бывший премьер Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. Он добавил, что с таким посылом он приехал в Соединенные Штаты.
«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — считает глава Форин-офиса. По его словам, это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит».
Накануне президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект, который включает помощь Украине в размере $60 млрд, заявил о риске атаки России на страны НАТО в долгосрочной перспективе. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал американский президент.
В Кремле его слова назвали «демонизацией» России, а США — «локомотивом» в вопросе «поощрения украинцев на войну». «В этом случае они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков. Надеемся, что среди конгрессменов остается достаточно трезвых людей, которые понимают это», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его мнению, внутренние противоречия в США «не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев». До этого Песков говорил, что Россия не представляет угрозы для Европы. «Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела, который назвал Россию главной угрозой для Европы.
Сенат США в день выступления Байдена заблокировал законопроект с выделением помощи Украине, Израилю, Тайваню и на ряд других целей. Законодатели не могли достичь соглашения по этой инициативе, поскольку республиканцы настаивали на большем внимании к финансированию пограничной службы.
На этом фоне в Вашингтоне звучали заявления об исчерпании средств на помощь Украине. 6 декабря США выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму $175 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для ПВО и систем HIMARS. Госсекретарь Энтони Блинкен при этом предупредил, что он может стать «одним из последних».
Россия осуждает военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.