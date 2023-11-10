Столтенберг заявил об опасности победы России на Украине для НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Bernd Elmenthaler / imago-images.de / Global Look Press)

Победа России на Украине сделает Североатлантический альянс слабее, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

«Если президент [России Владимир] Путин победит на Украине, это будет трагедией для украинцев и в том числе опасностью для нас. Это будет послание президента Путина и всем авторитарным лидерам, что, если они применят военную силу, нарушая международное право, вторгаясь в другую страну, они получат то, что хотят, и это сделает нас более уязвимыми», — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО призвал союзников по блоку не прекращать военную поддержку Украины, отметив, что это в интересах альянса. Столтенберг высоко оценил вклад Германии в помощь Киеву.

29 сентября Столтенберг сказал, что оружие для Украины — это «путь к миру».

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить зону влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности альянса. В ответ на это, по его словам, Россия и Китай продолжат укреплять обороноспособность, «в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что предоставление военной техники только затягивает конфликт, но не сможет изменить его исход.