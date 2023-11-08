Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки»

США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые военно-политические альянсы, заявил Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключал возможность принятия в блок стран Азии

Владимир Путин и Чжан Юся (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Страны НАТО пытаются расширить зону своего влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.

По словам президента, США «втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются создавать там новые военно-политические альянсы, руководствуясь «своими собственными корыстными интересами» (цитата по ТАСС).

Путин заявил, что Россия видит эти попытки и вместе с Китаем спокойно на них реагирует: «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

Российский президент ранее не раз выступал с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. В феврале 2022-го он говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в блок. В качестве примера он привел Польшу, Латвию и Литву, которые вошли в альянс в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В апреле 2023 года в состав НАТО вошла Финляндия, сейчас рассматривается заявка Швеции.

В мае Столтенберг заявил в интервью The Washington Post, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии. «Наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — отмечал он. Летом источник Politico, комментируя сложности с открытием офиса альянса в Японии, говорил, что «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал собеседник издания, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».

Отдельно российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины; вероятное присоединение Киева к блоку Путин называл одной из причин начала военных действий. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, этим летом альянс решил упростить для Киева процедуру присоединения. Члены блока при этом исключают возможность вступления Украины до окончания боевых действий.