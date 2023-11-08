 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки»

Путин: НАТО пытается выйти за свои географические рамки в нарушение доктрин
США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые военно-политические альянсы, заявил Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключал возможность принятия в блок стран Азии
Владимир Путин и&nbsp;Чжан Юся
Владимир Путин и Чжан Юся (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Страны НАТО пытаются расширить зону своего влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся.

По словам президента, США «втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются создавать там новые военно-политические альянсы, руководствуясь «своими собственными корыстными интересами» (цитата по ТАСС).

Путин заявил, что Россия видит эти попытки и вместе с Китаем спокойно на них реагирует: «Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

Российский президент ранее не раз выступал с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. В феврале 2022-го он говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не занимается агрессивным расширением на Восток, страны Восточной Европы самостоятельно решали вступить в блок. В качестве примера он привел Польшу, Латвию и Литву, которые вошли в альянс в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В апреле 2023 года в состав НАТО вошла Финляндия, сейчас рассматривается заявка Швеции.

В мае Столтенберг заявил в интервью The Washington Post, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки и не будет принимать в свои ряды страны Азии. «Наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», — отмечал он. Летом источник Politico, комментируя сложности с открытием офиса альянса в Японии, говорил, что «НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой». «НАТО — это Организация Североатлантического договора», — сказал собеседник издания, добавив, что статьи 5 и 6 о коллективной обороне, которые лежат в основе альянса, также являются «географическими».

Отдельно российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины; вероятное присоединение Киева к блоку Путин называл одной из причин начала военных действий. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, этим летом альянс решил упростить для Киева процедуру присоединения. Члены блока при этом исключают возможность вступления Украины до окончания боевых действий.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин НАТО Азиатско-Тихоокеанский регион Азия Йенс Столтенберг
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
НАТО приостановит участие в договоре об оружии в Европе
Политика
В МИДе назвали невозможными соглашения с НАТО в сфере контроля вооружений
Политика
МИД предупредил НАТО о последствиях закрытия для России Балтийского моря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 16:20
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 16:34
Режиссер рассказал о трех новых песнях Пугачевой, записанных в Твери Общество, 16:31
Почему доминирование Китая делает эффективным российский лизинг РБК Отрасли, 16:26
Оценка NFT-маркетплейса OpenSea упала на 90% Крипто, 16:25
Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки» Политика, 16:24
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 16:23
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 16:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
АЛРОСА продаст с аукциона желтый бриллиант весом более 30 карат Бизнес, 16:09
Искусство линий: чем удивляет новая коллекция мебели от BORK Стиль, 16:06
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 16:06
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05
В Киргизии разъяснили новые правила въезда для россиян Политика, 15:58
«Спартак» провел встречу с руководителями российского судейства Спорт, 15:58