Политика⁠,
0

СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа.

Документ включает, в частности, создание «Совета мира» и размещение в Газе международных сил.

Из 15 стран-членов СБ ООН 13 поддержали резолюцию. Россия и Китай, обладающие правом ветом, воздержались.

Трамп в Truth Social поздравил «весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН», в ходе которого было одобрено создание «Совета мира». Он подтвердил, что возглавит его. Туда также войдут «самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире», заверил глава Белого дома.

«Это войдет в историю как одно из важнейших решений в истории Организации Объединенных Наций, приведет к укреплению мира во всем мире и станет поистине историческим событием! Спасибо Организации Объединенных Наций и всем членам Совета Безопасности ООН: Китаю, России, Франции, Великобритании, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали, — написал американский лидер в соцсети.

Он также поблагодарил страны, которые поддерживали усилия США: Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Индонезию, Турцию и Иорданию.

Материал дополняется

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа Политика, 02:09
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии Общество, 01:47
Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения Политика, 01:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области Политика, 00:46
Трамп заявил, что не против ударов по Мексике Политика, 00:40
В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео Политика, 00:35
NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России Политика, 00:30
Трамп объяснил свой охрипший голос Политика, 00:22
Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной Спорт, 00:05
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря Политика, 00:02
Власти одобрили новый механизм раскрытия для засекреченных данных в ЕГРЮЛПодписка на РБК, 00:00