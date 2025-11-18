СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа
Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа.
Документ включает, в частности, создание «Совета мира» и размещение в Газе международных сил.
Из 15 стран-членов СБ ООН 13 поддержали резолюцию. Россия и Китай, обладающие правом ветом, воздержались.
Трамп в Truth Social поздравил «весь мир с невероятным голосованием Совета Безопасности ООН», в ходе которого было одобрено создание «Совета мира». Он подтвердил, что возглавит его. Туда также войдут «самые влиятельные и уважаемые лидеры во всем мире», заверил глава Белого дома.
«Это войдет в историю как одно из важнейших решений в истории Организации Объединенных Наций, приведет к укреплению мира во всем мире и станет поистине историческим событием! Спасибо Организации Объединенных Наций и всем членам Совета Безопасности ООН: Китаю, России, Франции, Великобритании, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали, — написал американский лидер в соцсети.
Он также поблагодарил страны, которые поддерживали усилия США: Катар, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Индонезию, Турцию и Иорданию.
Материал дополняется
