В США сообщили о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе

В ближайшие дни будет составлен набросок соглашения о мире между Россией и Украиной, ожидают в Белом доме. Киев в этом участия не принимает и будет поставлен перед фактом из-за коррупционного скандала и продвижения армии России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. Об этом изданию Politico сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

По данным издания, в Белом доме испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования, Киев поставят перед свершившимся фактом. «То, что мы собираемся представить [Украине], разумно», — сказал источник Politico.

Собеседник в Белом доме ожидает, что украинские власти в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом будет вынуждены принять условия. Европейские страны в этом плане «не важны», уточнил он, поскольку «главное, чтобы Украина приняла [сделку]».

Как сообщили РБК в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. «От Госдепа МИД России ничего подобного не получал. О чем идет речь, лучше уточнить у издания», — добавили там.

Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта на Украине, сообщил утром Axios, ссылаясь на источники. Документ состоит из 28 пунктов, которые касаются мира на Украине, гарантий безопасности, будущих отношений США с Россией и Украиной, а также безопасности в Европе, выяснило издание. Как в плане представлены территориальные вопросы пока не ясно.

По данным Axios, разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Дмитриев заявил изданию: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

В Киев на переговоры направлена делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом, она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила The Wall Street Journal. По ее данным, позднее Дрисколл планирует встретиться с представителями России.

«Нет, пока никаких новаций нет, о которых можно было бы сообщить», — прокомментировал сообщения изданий представитель президента России Дмитрий Песков. Когда журналисты поинтересовались, отказывается ли Песков от ответа, или новшеств и правда нет, пресс-секретарь ответил, что после августовского саммита в Анкоридже никаких новых элементов не появилось.