Уйдет ли правительство Украины в отставку из-за «дела Миндича»

Партия Петра Порошенко потребовала отставки правительства Украины из-за коррупционного скандала вокруг ближайшего соратника Владимира Зеленского. Подробнее — в материале РБК

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вечером 10 ноября партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, президента Украины в 2014-2019 годах, заявила, что запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству — из-за коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. При этом нынешний кабинет министров республики, возглавляемый Юлией Свириденко, в заявлении партии назван «Кабминдичем».

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррупционного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозу для государства, подписаться под отставкой кабмина ради формирования правительства национального спасения», — говорится в заявлении «Европейской солидарности».

Со своей инициативой «Европейская солидарности» выступила после того, как стало известно, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у Миндича обыски и что сам он покинул Украину. Наряду с Миндичем обыски в тот день прошли у министра юстиции, бывшего министра энергетики (2021-2025 гг.) Германа Галущенко.

Партия Порошенко задалась вопросом: «Как так получилось, что Миндич смог спокойно уехать из страны, когда депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где мы просим партнеров помочь восстановить энергосистему Украины?». И потребовала «четкой и действенной реакции» на произошедшее, иначе, полагают во фракции, Украина лишится доверия партнеров и международной поддержки.

Чтобы Рада начала рассматривать вопрос об отставке правительства, «Европейской солидарности», у которой 26 мандатов в Верховной раде, надо получить минимум 150 депутатских подписей. Для одобрения отставки нужно большинство голосов; президентской партии «Слуга народа» принадлежит в Раде 229 мандатов.

В каком скандале замешан Миндич

Обыски у Миндича проходили по делу о коррупции в сфере энергетики. Как сообщили НАБУ и САП, его расследовали 15 месяцев, собрав за это время 1 тыс. часов аудиозаписей. По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). Согласно позиции бюро и прокуратуры, участники группы получали от контрагентов предприятия от 10 до 15% стоимости заключаемых с ними контрактов. Контрагенты, в частности, должны были платить за то, чтобы их платежи в банковской системе не были заблокированы или чтобы не лишиться статуса поставщика; «практика получила название «шлагбаум».

НАБУ и САП не называют имен участников схемы, но указывают должности. Роли распределились так: руководитель преступной организации (Тимур Миндич) привлек к схеме бывшего заместителя главы Фонда государственного имущества, которой потом стал советником министра энергетики (Игорь Миронюк), и исполнительного директора по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Дмитрий Басов). Используя свои связи в министерстве и на предприятии, они контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки.

«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих», — утверждают НАБУ и САП.

Полученные средства легализовывал отдельный офис в центре Киева. Через него шел весь поток средств, велась «черная бухгалтерия» и отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около $100 млн», — резюмировали бюро и прокуратура.

Тимур Миндич родился 19 сентября 1979 года в Днепропетровск (ныне — Днепр). Украинский бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95». По данным украинских СМИ, имел близкие связи с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, который с сентября 2023 года находится в СИЗО и обвиняется в ряде преступлений; именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским. Став президентом, Зеленский ограничил общение с Коломойским и сблизился с Миндичем. Как утверждает «Страна», Миндича называли «кошельком президента», поскольку будто бы именно через него проходили основные потоки в рамках коррупционных схем офиса Зеленского.

Имя Миндича в 2025 году часто звучало в контексте коррупционных расследований НАБУ и САП. В июле «Украинская правда» сообщала, что связанная с ним структура может фигурировать в расследовании НАБУ и что сам он может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Тогда же стало известно, что НАБУ и САП в рамках операции «Мидас» установили в квартире Миндича прослушивающие устройства (благодаря им и были получены те записи, о которых 10 ноября сообщили антикоррупционные органы и расшифровки которых уже частично обнародованы). По информации украинских СМИ, пять лет назад в этой квартире праздновал день рождения Зеленский, так что он тоже может фигурировать в записях.

Зеленский расследование в отношении Миндича поддержал. «Неотвратимость наказания необходима. «Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — написал президент Украины в своем Telegram-канале. И добавил: «Приговоры должны быть. А чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами — и работать так, как это нужно для результата».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — орган с особым статусом, который расследует коррупционные и другие преступления. Подследственные НАБУ персоны — высокопоставленные должностные лица, от президента Украины, премьер-министра и депутатов Рады до генпрокурора, судей и депутатов областных советов. Закон об учреждении НАБУ был принят в 2014 году. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — независимое подразделение Генеральной прокуратуры Украины. Ее задача — надзор за соблюдением закона при оперативно-разыскных мероприятиях, которые проводит НАБУ. Функционал САП оговорен в законе о прокуратуре. Создание обоих этих органов было одним из условий для смягчения визового режима Евросоюза для Украины.

Что этот скандал значит для Зеленского

Украинские СМИ называют коррупционное дело против Миндича частью внутриполитического противостояния на Украине. «Страна» считает, что весной 2025 года в стране сформировалась ситуативная «антизеленская коалиция», в которую вошли некоторые оппозиционные политики (Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко), структуры, ранее связанные с Демократической партией США (в первую очередь, ключевые сотрудники НАБУ и САП), грантовые организации. Все они, утверждает издание, с возвращением в Белый дом Дональда Трампа оказались без покровительства.

НАБУ и САП активизировали расследования против ближайшего круга Зеленского — помимо Миндича, они затронули в том числе вице-премьера Алексея Чернышова (его заподозрили в причастности к незаконному выделению земель под застройку, что, по данным НАБУ и САП, могло нанести бюджету ущерб в 1 млрд грн ($23,8 млн). Чернышов сейчас находится в республике, в новое украинское правительство, сформированное в июле, он не вошел. На этом фоне власти попытались ограничить самостоятельность НАБУ и САП — соответствующий закон в июле 2025 года приняла Верховная рада; однако после того, как Европейский союз его резко раскритиковал, пригрозив ограничить поддержку Украины, Зеленский внес законопроект, который возвращал независимость антикоррупционных органов и который Рада одобрила.

«Страна» утверждает, что власти стали готовить другой удар по НАБУ и САП, могло быть заведено уголовное дело на главу антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. «Но время шло, а контрудара все не было. Это было связано с опасениями Банковой нарваться на новую жесткую реакцию Европы, которые подкреплялись целой серией негативных публикаций в западных СМИ. И тут сработал принцип «не забиваешь ты — забивают тебе», — продолжает издание. — «Антизеленская коалиция» перешла в контрнаступление». Им стала серия публикаций о Миндиче, Чернышове и Зеленском в «Украинской правде», обыски у Миндича и сообщения о коррупции в энергетике.

«Цель «антизеленской коалиции» — вывести из-под контроля Зеленского парламент и кабмин, побудить его сформировать так называемое правительство национального единства или же заменить Свириденко в качестве премьера на цифрового министра Михаила Федорова, более лояльного к «коалиции», — заключает «Страна».