Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным

Дональд Трамп передумал встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште, а Минфин США ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Почему президент США изменил позицию и что ему предлагает НАТО — разбирался РБК

Как Трамп изменил риторику по отношению к России

В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября.

«Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата… После каждого разговора с Владимиром у меня остаются хорошие впечатления от беседы, но дальше слов дело не доходит», — пояснил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он, впрочем, допустил, что подобная встреча может все же состояться в будущем.

В тот же вечер министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», в также их дочерних предприятий. В пресс-службе ведомства заявили, что подобное решение было продиктовано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что его ведомство готово при необходимости принять дальнейшие меры для поддержки усилий президента Трампа по урегулированию конфликта. Он также призвал союзников США присоединиться к этим санкциям и обеспечить их соблюдение. Комментируя введенные решение Минфина, Трамп подчеркнул, что США «слишком долго ждали» встречных шагов от Москвы, но допустил, что в скором времени конфликт будет закончен, а рестрикции — сняты.

Вечером 22 октября Wall Street Journal (WSJ) также сообщила, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными странами. По данным газеты, подобный шаг позволит Украине наносить больше ударов вглубь России при помощи британских ракет Storm Shadow, для наведения которых используются разведанные США. Соответствующее решение было принято еще до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, утверждали собеседники издания.

Трамп опроверг публикацию WSJ, заявив, что Вашингтон не давал никаких разрешений Украине. «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были поставлены, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он в Truth Social. На встрече с Рютте он вновь повторил, что Украина использует для ударов по России лишь европейские ракеты.

Еще 16 октября, сразу после телефонного разговора с Путиным, Трамп оптимистично заявлял, что их очная встреча может состояться «через пару недель или чуть больше». Ожидалось, что саммиту будет предшествовать встреча делегаций на высоком уровне, где США должны были представлять спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Уже на следующий день, 17 октября, в Белый дом прибыл Зеленский. Украинский президент рассчитывал договориться о поставках американских ракет «Томагавк», тем более что Трамп в предшествующие дни публично допускал такую возможность. Однако после разговора с Путиным американский президент заявил, что США сами нуждаются в этих вооружениях. По данным Bloomberg, именно беседа с российским лидером повлияла на его решение. При этом CNN сообщал, что администрация США подготовила план поставок на случай, если президент вновь передумает. Общаясь с журналистами после переговоров в Белом доме, Зеленский сообщил лишь, что стороны договорились публично не обсуждать «Томагавки», чтобы избежать эскалации.

Подготовка к будапештскому саммиту началась сразу после телефонного разговора лидеров. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находившийся 16 октября в Москве на Российской энергетической неделе, провел телефонные переговоры с Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. На следующий день с Путиным связался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

20 октября состоялась телефонная беседа между Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную», а Госдеп подчеркнул «важность предстоящих встреч». Однако вскоре последовала череда противоречивых сообщений в СМИ о переносе переговоров, а представитель администрации Трампа и вовсе заявил РБК об отсутствии необходимости в личной встрече глав внешнеполитических ведомств и каких-либо планов по встрече лидеров в ближайшем будущем. 22 октября В Кремле сообщили, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет», пояснив, что сначала необходимо провести тщательную подготовку к подобной встрече.

Несмотря на неопределенность вокруг саммита в Будапеште, Орбан заявлял днем 22 октября о продолжении подготовки встречи президентов России и США. «Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал политик в соцсети.

С визитом в Вашингтон в эти дни также прибыл Сийярто. По итогам переговоров он сообщил, что в начале ноября в США приедет сам Орбан — в том числе, чтобы обсудить встречу Трампа и Путина. При этом глава МИД Венгрии отметил, что мирному урегулированию мешают позиции Европы и Украины. «Если бы европейские политики не препятствовали мирным усилиям Дональда Трампа, мир мог бы вернуться в Центральную и Восточную Европу. К сожалению, западноевропейские политики не заинтересованы в мире», — сказал дипломат.

Ранее в ЕС отмечали, что юридических препятствий для проведения саммита с участием Путина в стране блока — нет. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала возможный визит российского президента в ЕС — «неприятным».

Как урегулирование видят в НАТО и Киеве

Рютте прибыл в Вашингтон с необъявленным визитом; в официальном пресс-релизе альянса подробностей о цели поездки не было. Politico и ряд других западных СМИ интерпретировали визит Рютте как реакцию на сообщения о готовящемся саммите Россия-США в Будапеште. Сам генсек альянса, беседуя днем с журналистами, не стал комментировать информацию об отмене переговоров Трампа и Путина, заявив, что полностью доверяет президенту США. «Он единственный, кто может это сделать», — сказал Рютте, подразумевая мирное урегулирование. По его словам, он прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом, какую помощь в этом вопросе ему может оказать НАТО.

Как выяснил Bloomberg, в Вашингтон генсек НАТО привез подготовленный Европой и Украиной мирный план из 12 пунктов.

На первом этапе он подразумевает объявление Россией и Украиной о прекращении огня и обязательство сторон «прекратить территориальные притязания»;

Затем последует возвращение всех депортированных детей на Украину и обмен военнопленными;

На дальнейшем этапе Москва и Киев должны будут начать переговоры об управлении контролируемыми российскими войсками территориями. При этом, как подчеркивается в публикации, ни Европа, ни Украина «не признают какую-либо оккупированную землю российской».

Киев, согласно этому плану, получит гарантии безопасности, средства для устранения ущерба от боевых действий и «путь к быстрому вступлению в ЕС».

С России будут постепенно сняты санкции. Вместе тем, замороженные российские активы, как говорится в публикации, Москва получит только в том случае, если согласится внести вклад в постконфликтное восстановление Украины. Вместе с тем, как отмечается в публикации, рестрикции будут возвращены, если Россия возобновит военные действия.

Bloomberg подчеркивает, что детали плана еще дорабатываются, и могут измениться. Любое предложение также потребует согласования со стороны Вашингтона, и потому и другие европейские чиновники могут отправиться в США на этой неделе.

21 октября ряд европейских политиков выпустили совместное с Зеленским заявление, в котором поддержали предложение Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Под документом подписались лидеры Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Дании. Они также согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. При этом в заявлении подчеркивается, что только Украина — «серьезно настроена на мир», в то время Россия придерживается «тактики затягивания». На этом фоне европейские союзники Киева считают, что Украина должна занимать «максимально сильную позицию», и потому продолжат усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность.

Постпреды ЕС тем временем уже согласовали 19 пакет санкций против России. В него вошли, среди прочего, запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года, ограничения на свободное передвижение российских дипломатов в пределах ЕС, а также ограничительные меры в отношении еще 117 судов «теневого флота». Лидеры блока могут одобрить его на грядущем саммите, который пройдет в Брюсселе 23-24 октября.

На пятницу также запланирована очередная встреча «коалиции желающих» — группы преимущественно европейских стран, которая занимается разработкой гарантий безопасности для Украины. Переговоры в гибридном формате состоятся в Лондоне. Лично на них планируют присутствовать в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, а также сам Зеленский. В Елисейском дворце заявили, что встреча будет посвящена усилению давления на Россию, согласованию гарантий безопасности для Украины и координации инициатив ЕС в области обороны.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила «дорожную карту» оборонной готовности блока к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030) — ее цель устранить все пробелы в этой отрасли и приготовиться к возможному столкновению с Россией.В Москве при этом неоднократно заявляли, что не намерены воевать со странами Европы или НАТО.

Текущую позицию Украины по урегулированию Зеленский обозначил в нескольких выступлениях, которые последовали за его встречей с Трампом в Белом доме 17 октября. Она сводится к тому, что сначала должно быть прекращение огня — надо заморозить конфликт, зафиксировав нынешнюю линию фронта. Как сказал Зеленский в интервью NBC News, «мы должны оставаться там, где мы находимся, чтобы не отдавать Путину дополнительные [территории]».

Параллельно, по его словам, Запад должен продолжать давить на Россию — с помощью санкций и поставок дальнобойных ракет. «Чем больше дальность действия Украины, тем сильнее готовность России прекратить войну. <...> Обсуждение «Томагавков» оказалось серьезным вкладом в дипломатию: мы заставили Россию признать, что «Томагавки» — это именно та карта, которую она воспринимает всерьез», — написал Зеленский в Telegram 21 октября.

Тему «Томагавков» Путин и Трамп затронули в телефонном разговоре 16 октября. Кремль заявил, что ситуацию на поле боя эти ракеты не изменят, но нанесут «существенный ущерб» отношениям России и США, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования».

На встрече с Рютте американский президент привел еще один аргумент против передачи ракет Украине: «На то, чтобы научиться с ними управляться, нужно минимум полгода, а как правило — целый год… И запустить «Томагавк» можно только одним способом — если это сделаем мы сами. А мы этого делать не станем».