Саммит Путина и Трампа на Аляске⁠,
0
Эксклюзив

Экс-помощник президента США объяснил «тайм-аут» в переговорах по Украине

Экс-помощник президента США Грэм объяснил «тайм-аут» в переговорах по Украине
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Россия и США по-разному оценивают договоренности встречи на Аляске, это привело к паузе в переговорах по Украине, рассказал РБК экс-помощник президента США Томас Грэм
Томас Грэм в офисе РБК
Томас Грэм в офисе РБК (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пауза в российско-американских переговорах по Украине обусловлена тем, что стороны вышли со встречи на Аляске с разным пониманием того, что было на ней согласовано и какие обязательства на себя взяла каждая из них, заявил Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США, курировавший стратегический диалог между Белым домом и Кремлем. 

«Поэтому, когда возникла идея новой встречи и когда министр иностранных дел Сергей Лавров разговаривал с госсекретарем Марко Рубио, стало ясно, что существуют разногласия по поводу того, что необходимо сделать и что было согласовано. И, следовательно, время для еще одной встречи между нашими двумя президентами еще не пришло», — пояснил он на встрече в редакции РБК во время своего визита в Россию.

По словам Грэма, сторонам нужно проделать большую подготовительную работу перед следующим саммитом, а сделать это быстро невозможно, поэтому стороны взяли тайм-аут, чтобы решить, как будут действовать дальше. «Если посмотреть на то, что говорят в Кремле и в Белом доме, я думаю, обе стороны все еще сохраняют — если это подходящее слово — элемент оптимизма в том, что они могут урегулировать этот конфликт. Однако для этого потребуется несколько больше времени и усилий, чем предполагала любая из сторон, когда мы начинали этот процесс много-много месяцев назад», — подчеркнул он.

Грэм также призвал не придавать слишком большого значения паузе в российско-украинских переговорах в Стамбуле, так как она может быть продиктована и желанием сторон проанализировать ранее обсуждавшиеся вопросы, и предстоящими праздниками. Он предположил, что разгоревшийся на Украине коррупционный кризис также помешает президенту республики Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на других вопросах, включая урегулирование конфликта. «На данный момент существует много непредсказуемых факторов, но абсолютно очевидно, что коррупционный скандал не станет импульсом к более энергичным усилиям по выработке решений по урегулированию конфликта с Россией», — подчеркнул экс-помощник американского президента.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

После встречи лидеров Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа на Аляске стороны заявили, что провели конструктивный диалог, но к конкретным договоренностям по Украине не пришли. Во время телефонного разговора 16 октября президенты договорились о проведении новой встречи в Будапеште. Однако уже через неделю Трамп объявил об отмене переговоров, поскольку, по его оценке, в текущей обстановке прийти к желаемым результатам не получилось бы. Российский президент также говорил, что подойти к встрече без подготовки было бы ошибкой, ведь в таком случае она не принесет ожидаемых результатов. При этом Путин счел, что президент США «скорее говорит о переносе этой встречи».

11 ноября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что до телефонного звонка двух лидеров российская сторона передала американским коллегам меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper), чтобы напомнить о пониманиях, достигнутых по итогам саммита на Аляске. Financial Times сообщила, что именно этот документ стал причиной срыва встречи. Лавров подчеркнул, что во время телефонного разговора Трамп «ни словом не обмолвился о том, что им подкинули какую-то провокационную, подрывную бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование». 

