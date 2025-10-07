Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика Из 40 эпизодов появления БПЛА в Европе 24 пришлись на осень 2025 года

С начала осени в европейских странах заговорили о нарушениях воздушного пространства неопознанными БПЛА. РБК проанализировал динамику таких случаев за все время конфликта на Украине

С середины сентября власти европейских стран стали сообщать об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В некоторых государствах, включая Польшу, страны Балтии и Германию, утверждали, что за этим может стоять Россия.

На этом фоне в ЕС начали обсуждать создание «стены дронов» — коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО. Дискуссии на эту тему прошли на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября. Однако, как заявил РБК европейский дипломатический источник, пока конкретные решения на этот счет не приняты; не определен до конца и список стран, которые готовы участвовать в этой инициативе.

По словам дипломата, никто не хочет эскалации и потому участники Евросоюза пока принимают решение об ответных мерах на нарушение воздушного пространства, анализируя каждый конкретный случай. «Сбивать такие объекты — это самая серьезная и последняя мера», — заключил источник.

Москва отрицает причастность к серии инцидентов в Европе. Комментируя сообщения о дронах на заседании форума «Валдай», Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — заявил президент России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам 6 октября, что заявления европейцев безосновательны. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал инциденты с дронами провокацией, призванной «еще больше повысить градус военного психоза».

Похожие эпизоды в европейских странах наблюдались и до осенней эскалации, РБК проанализировал их динамику за все годы конфликта на Украине. При подсчетах мы учитывали только те эпизоды, которые официально прокомментировали власти соответствующих стран. Согласно подсчетам РБК, с февраля 2022-го всего отмечено 40 эпизодов нарушения воздушного пространства европейских стран (с учетом Молдавии и Норвегии дронами или обнаружения обломков БПЛА, 24 из них пришлись на осень 2025 года.

Польша и страны Балтии

Эпизодом, после которого число сообщений о дронах в СМИ кратно увеличилось, стал инцидент в Польше, случившийся в начале сентября 2025 года. Варшава сообщила, что в ночь на 10 сентября 19 дронов нарушили воздушное пространство республики, залетев с территории Белоруссии и Украины. Для их нейтрализации были подняты в небо самолеты НАТО — итальянские, немецкие, нидерландские и польские истребители.

Премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что это были российские дроны. Он, а с ним и руководство Евросоюза, в частности глава европейской дипломатии Кая Каллас, предположили, что БПЛА оказались в Польше неслучайно. Минобороны и МИД России заявили, что готовы провести с Польшей консультации насчет этого инцидента. Власти страны на это предложение не ответили. В НАТО расценивать этот инцидент как нападение на Польшу не стали.

В течение следующего месяца в разных частях Польши находили обломки дронов без боевой части. Одно из последних сообщений об этом датировано 5 октября: полиция сообщила, что обнаружила обломки, предположительно, беспилотника в 112 км от Варшавы. Связано ли это с инцидентом 10 сентября, не уточнялось.

В ноябре 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета — произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. В НАТО заявили, что ракета была украинская. Этот эпизод НАТО также не стало расценивать как нападение на Польшу.

О нарушении своего воздушного пространства и обнаружении обломков дронов регулярно сообщают страны Балтии. О двух инцидентах заявили в Латвии. В сентябре 2024 года Рига сообщила, что «российский военный дрон» упал на востоке республики. В январе 2025-го из-за неизвестных беспилотников трижды вводили ограничения в аэропорту Риги; в сентябре того же года латвийские военнослужащие обнаружили хвостовую часть дрона на берегу Балтийского моря.

О двух эпизодах летом 2025 года сообщала Литва.

В конце августа 2025 года об обломках ударного дрона со взрывчаткой, найденных на своей территории, сообщила Эстония. Никто не пострадал. Аппарат идентифицировали как украинский — по версии эстонской полиции, он летел в сторону России, но сбился с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Эстония в 2025 году заявила по меньшей мере о четырех эпизодах нарушения ее воздушного пространства военными самолетами — в мае, июне и о двух в сентябре. Последний стал самым громким — по информации Таллина, три российских истребителя МиГ-31 с отключенными радиопередатчиками без разрешения вошли в эстонское воздушное пространство над Финским заливом; Москва эти обвинения отвергла, заявив, что истребители «от согласованной воздушной трассы не отклонялись».

Центральная и Восточная Европа

Первой центральноевропейской страной, сообщившей об инциденте с неопознанным дроном, стала Хорватия: БПЛА упал 10 марта 2022 года в Загребе в районе Ярун, повредив припаркованные там автомобили. Власти страны сообщили, что объект прилетел со стороны Украины. Как заявил президент республики Зоран Миланович, это действие не было направлено против Хорватии. Расследование выяснило, что речь идет о беспилотнике Ту-141 «Стриж» советского производства. Причастность к инциденту отрицали и Украина, и Россия. Российское посольство в Загребе напомнило, что «беспилотник произведен на территории Украины», а «Вооруженные силы России не имеют таких аппаратов со времени распада СССР в 1991 году».

Из стран Центральной и Восточной Европы чаще всех об инцидентах с беспилотниками сообщала Румыния. В сентябре 2025 года власти страны заявили, что в румынском воздушном пространстве был обнаружен дрон. Для его перехвата в воздух подняли F-16, однако нейтрализовать БПЛА не удалось — он изменил курс и улетел на Украину. После инцидента, «в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским дроном в течение дня 13 сентября 2025 года», в МИД страны вызвали посла России в Бухаресте. В российском посольстве протест румынского руководства отклонили, поскольку оно не предоставило «объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата».

Аналогичных позиций придерживается Молдавия: по заявлениям Кишинева, инциденты с дронами на ее территории происходили неоднократно. К наиболее масштабным последствиям привел эпизод, который случился в феврале 2025 года: тогда власти зафиксировали в воздушном пространстве несколько беспилотников, два из которых упали на территории страны. После этого в МИД республики решили закрыть отделение Россотрудничества в Кишиневе; посольство России обвинило власти Молдавии в том, что те «продолжают повышать градус напряженности и разрушать традиционные связи» с Россией.

Об обломках дронов в последние годы периодически сообщает Болгария. В частности, в сентябре 2023 года на болгарском побережье Черного моря были обнаружены обломки беспилотника с прикрепленной к ним 82-миллиметровой минометной миной — местные саперы обезвредили ее на месте. В феврале 2025 года из-за неопознанного дрона в аэропорту Софии были задержаны шесть рейсов; в августе обломки БПЛА нашли на побережье в районе города Созополь (предполагается, что их выбросило на берег), а в сентябре на пляже неподалеку от Бургаса обнаружили обломки украинского дрона-камикадзе «Сыч». Обвинений в адрес России в связи с этими эпизодами не было.

Скандинавия и Финляндия

Этой осенью также стали учащаться сообщения о неопознанных БПЛА в воздушном пространстве Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Вечером 22 сентября после обнаружения дронов закрылся аэропорт Копенгагена. Через два дня из-за несанкционированных полетов беспилотников свою работу приостановил аэропорт Ольборг, рядом с которым расположена база ВВС Дании. Дроны были также замечены над датскими аэропортами Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп (там проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию истребителей F-16). Вечером 26 сентября БПЛА были обнаружены возле датской авиабазы Каруп. В ночь на 26 сентября из-за дронов во второй раз закрыли аэропорт Ольборг. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен отметил, что у Копенгагена нет доказательств причастности России. Российское посольство в Дании назвало перебои в работе датских аэропортов «инсценированной провокацией».

Несколько инцидентов зафиксировали и власти Норвегии. Аэропорт Осло был закрыт из-за угрозы БПЛА в тот же день, что и датский, — в ночь на 23 сентября 2025 года. Подобный эпизод также произошел 28 сентября в аэропорту Бардуфосс на острове Тромсе. 29 сентября беспилотники были замечены в районе газового месторождения Equinor в Северном море. 3 октября в Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске БПЛА в аэропорту Росволл в Му-и-Ране. 6 октября аэропорт Осло закрылся из-за угрозы дронов во второй раз. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил в конце сентября, что власти не обладают информацией, кому принадлежат беспилотники, замеченные над страной.

Власти Швеции фиксировали эпизоды с дронами еще прошлой осенью: 9 сентября 2024-го из-за угрозы БПЛА был закрыт аэропорт Стокгольм-Арланда. 26 сентября дроны были обнаружены недалеко от базы ВМС Карлскруна. «Никаких предметов не изъято, и подозреваемых по делу нет. Однако полиция видит очевидную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии, где также видели дроны», — прокомментировали эти сообщения в местной полиции. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что за недавними инцидентами, «видимо, стоит Россия»; хотя полной уверенности в ее причастности нет.

26 сентября о нескольких инцидентах с БПЛА вблизи аэропортов Финляндии сообщила местная полиция. На следующий день дроны были замечены над ГЭС Валаяскоски в городе Рованиеми. Власти страны начали расследование, хотя глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что оснований для серьезного беспокойства нет. Министр обороны страны Антти Хякканен отметил, что страна не поддастся на попытки дестабилизировать ее и остальную Европу с помощью дронов и других «гибридных атак».

Западная Европа

О нескольких эпизодах с дронами сообщали и в Западной Европе. В ночь на 22 сентября несколько БПЛА пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гран на северо-востоке Франции. Причина этих полетов пока не установлена, власти начали расследование.

25 сентября дроны были замечены над объектами критической инфраструктуры на севере Германии — в земле Шлезвиг-Гольштейн. Кроме того, по данным Spiegel, дроны засекли в земле Мекленбург — Передняя Померания, в частности над штабом ВМС в порту Росток. Власти расследуют эти инциденты. 3 октября из-за угрозы дронов дважды закрывали аэропорт Мюнхена. 5 октября в воздушной гавани Франкфурта-на-Майне был задержан мужчина, запустивший БПЛА, — он оказался оператором-любителем, ему грозит штраф. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире канала ARD заявил 5 октября: «Мы подозреваем, что за большинством полетов беспилотников стоит Россия». По его словам, в аэропорту Мюнхена «не было ни одного инцидента с использованием вооруженного беспилотника». Речь идет о попытках шпионажа с целью дестабилизировать обстановку, предположил Мерц.

Власти Нидерландов сообщили о предполагаемом эпизоде с дронами 27 сентября — в связи с угрозой безопасности закрывалась одна из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол. Однако издание NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов позже сообщило, что причиной мог стать воздушный шар, а не дрон. Премьер-министр страны Дик Схоф заявил в недавнем интервью Kyiv Independent, что ЕС не располагает доказательствами причастности России к запуску дронов на территории Европы.

Не меньше 15 БПЛА заметили вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке Бельгии. «Это очень странный инцидент. Над этой базой особо незачем шпионить. Авиабаза Кляйне-Брогель, где хранится американское ядерное оружие, была бы более очевидной целью», — заявил пресс-секретарь министра обороны королевства Тео Франкен. Расследование продолжается.

Из-за угрозы БПЛА 29 сентября закрывался также аэропорт Фуэртевентура на Канарских островах (автономная провинция Испании). Власти начали расследование. Официальных комментариев на этот счет не было. Как отмечает Euractiv, премьер Испании Педро Санчес на неформальной встрече лидеров ЕС 1 октября уклонялся от вопросов по поводу участия в проекте «стена дронов» и лишь обращал внимание на уязвимость Европы к гибридным атакам.