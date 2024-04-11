Путин: заявления о возможной атаке России на страны Запада являются чушью

Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи (Фото: kremlin.ru)

Высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По мнению Путина, «это чушь», которая нужна западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

В свою очередь, Лукашенко заявил, что Москве и Минску «своих проблем хватает».

Представители нескольких государств неоднократно утверждали, что Россия может напасть на европейские страны после окончания военной операции на Украине. Зимой 2023 года командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Москвой.

В начале 2024 года министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести обязательную службу в армии. Кариньш отметил, что эта мера повысила бы обороноспособность Европы в случае нападения России.

Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет нападать на западные страны. В декабре 2023 года в ответ на высказывание американского президента Джо Байдена о намерении Москвы атаковать страны НАТО Путин заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к странам альянса. С похожим заявлением Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию в феврале.