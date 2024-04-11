 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада

Путин: заявления о возможной атаке России на страны Запада являются чушью
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи (Фото: kremlin.ru)

Высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

По мнению Путина, «это чушь», которая нужна западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

В свою очередь, Лукашенко заявил, что Москве и Минску «своих проблем хватает».

Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу
Политика
Владимир Путин

Представители нескольких государств неоднократно утверждали, что Россия может напасть на европейские страны после окончания военной операции на Украине. Зимой 2023 года командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Москвой.

В начале 2024 года министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести обязательную службу в армии. Кариньш отметил, что эта мера повысила бы обороноспособность Европы в случае нападения России.

Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет нападать на западные страны. В декабре 2023 года в ответ на высказывание американского президента Джо Байдена о намерении Москвы атаковать страны НАТО Путин заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к странам альянса. С похожим заявлением Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию в феврале.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Владимир Путин Военная операция на Украине Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу
Политика
Глава МИД Латвии посоветовал странам НАТО вернуть призыв в армию
Политика
Финляндия призвала НАТО быть менее «воинственным» в риторике о России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане Общество, 22:47
Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада Политика, 22:24
Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 22:16
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке Спорт, 22:02
Напавший на полицейских в Подмосковье дал признательные показания Общество, 21:57
Польша решила привлечь ЕС к охране ее границ с Белоруссией Политика, 21:45
ЦСКА ответил на жалобы агентов игрока из-за условий продления контракта Спорт, 21:44
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Путин заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары по энергообъектам Политика, 21:43
Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций Политика, 21:40
ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке Политика, 21:38
Минстрой пообещал замедлить рост цен на стройматериалы из-за паводков Экономика, 21:35
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге Политика, 21:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:26
Путин наградил орденами главу федерации шахмат и Валентину Гунину Спорт, 21:20