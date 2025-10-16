 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Что будет представлять собой европейская «стена дронов» и поможет ли она

Стоимость проекта предварительно оценивается в €1 млрд
Еврокомиссия представила проект «стены дронов» по защите стран союза от БПЛА
Еврокомиссия представила концепцию «стены дронов», необходимой для защиты восточной границы НАТО от беспилотников. Она будет готова к эксплуатации к концу 2027 года. Подробнее — в материале РБК
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

16 октября Еврокомиссия (ЕК) представила дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году (Defence Readiness Roadmap 2030). В нее включены два проекта, направленных на защиту от дронов, — они носят название «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов» (European Drone Defence Initiative) и «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch). Ранее эта инициатива получила название «стена дронов». Окончательно план действий по укреплению обороны блока лидеры ЕС должны согласовать на саммите, запланированном на следующую неделю.

Дискуссия о создании на восточном фланге НАТО коллективной системы защиты от беспилотников активизировалась в связи с участившимися этой осенью случаями нарушения воздушного пространства ЕС неопознанными БПЛА. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия. По подсчетам РБК, с февраля 2022-го всего в публичном пространстве обсуждалось 44 эпизода нарушения воздушного пространства европейских стран (с учетом Молдавии и Норвегии) дронами или обнаружения обломков БПЛА, 29 из которых пришлись на осень 2025 года.

Москва отрицает причастность к этим инцидентам. В начале октября на заседании форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — заявил президент России.

Директор ФСБ России Александр Бортников позднее заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над странами Евросоюза. «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», — сказал он 16 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде (цитата по ТАСС).

Как ЕС планирует строить «стену дронов»

В презентации Defence Readiness Roadmap 2030 участвовали глава европейской дипломатии Кая Каллас, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, а также вице-президент ЕК и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

На пресс-конференции Каллас пояснила, что в ближайшие годы Европе необходимо значительно увеличить свои оборонные возможности, чтобы к 2030 году устранить все пробелы в этой отрасли и приготовиться к возможному столкновению с Россией (российское руководство неоднократно заявляло, что не намерено воевать со странами Европы или НАТО). «У России сегодня нет достаточно сил для нападения на ЕС, но в следующие годы она может подготовиться к этому. Опасность не исчезнет даже в случае, если война на Украине закончится», — отметила Каллас.

ЕС назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге об обороне
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Система противодействия дронам (European Drone Defence Initiative), пообещала Каллас, будет полностью готова к эксплуатации к концу 2027 года. Ее создание будет проходить в тесном сотрудничестве с НАТО. «Каждая страна находится под угрозой. Каждое государство-член должно инвестировать в системы защиты от дронов и возможное нанесение ударов по наземным целям. Именно поэтому мы считаем этот проект флагманским», — подчеркнула глава евродипломатии.

«Европейская инициатива по защите от БПЛА» (European Drone Defence Initiative) представляет собой, согласно дорожной карте, многоуровневую систему противодействия беспилотникам, использующую современные технологии для их обнаружения, отслеживания и нейтрализации с возможностью нанесения высокоточных ударов по наземным целям также с использованием дронов. ЕС также планирует объединить усилия с Украиной и создать «Альянс дронов», который будет финансироваться за счет займа в размере €6 млрд в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA, совместная инициатива G7, направленная на поддержку Украины). «Это шанс для Европы перенять украинский подход к военным технологическим инновациям», — отмечается в документе.

В рамках проекта «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch) ЕС в тесной координации с НАТО собирается создать всеобъемлющую европейскую систему обороны для противостояния широкому спектру угроз, включая гибридные операции, действия российского «теневого флота» и риск вооруженной агрессии. Проект подразумевает подключение многоуровневых систем наблюдения, противодроновых технологий, средств радиоэлектронной борьбы, а также систем точечных ударов. Инициатива направлена на укрепление восточных границ ЕС на суше, в воздухе и на море и будет развернута во всех государствах у восточной границы ЕС, включая сухопутные и морские границы с Россией и Белоруссией. Проект будет готов к эксплуатации к концу 2028 года.

Кубилюс пояснил, что проект «стена дронов» возник по инициативе правительств Польши и трех стран Балтии «еще до всех провокаций, которые сейчас вызвали повышенный интерес к этому вопросу». В июле эти четыре государства представили свои предложения о совместной борьбе с БПЛА, указав, что на реализацию проекта понадобится приблизительно €1 млрд. Более точная оценка, по словам еврокомиссара, станет возможной уже после подготовки четко проработанной концепции. «До сих пор у нас были очень ограниченные возможности для обнаружения дронов и их уничтожения с помощью экономически эффективных средств», — отметил Кубилюс, указав, что недавние провокации стали следствием «недооценки тех изменений военных доктрин, которые происходят во время военных действий на Украине».

Каллас и Кубилюс особо подчеркнули, что многое в области борьбы с БПЛА можно почерпнуть из опыта ВСУ. Тем не менее, выразил надежду еврокомиссар по обороне, страны ЕС тоже продвигаются в развитии необходимых технологий. В частности, Латвия уже начала создавать сеть акустических датчиков для обнаружения дронов. «У нас есть опыт. Есть компании, которые производят оборудование, которое так необходимо. Есть все возможности для успешной реализации. В следующем году будут подготовлены проекты в странах, которые захотят стать частью этих инициатив», — пообещал Кубилюс.

Что касается финансирования проектов по борьбе с БПЛА, то прежде всего Еврокомиссия рассчитывает на механизм кредитования SAFE (общий объем €150 млрд; предназначен для наращивания совместных оборонных закупок в блоке). Кроме того, отметил Кубилюс, рассматривается возможность использовать средства из фондов, которые были созданы ЕС для восстановления экономики после пандемии и реализации зеленых инициатив. «По информации служб, которые занимаются распределением средств из Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), сейчас остается €300 млрд не освоенных денег, €100 млрд из которых — это гранты. Государства-члены должны до конца этого года пересмотреть свои планы по использованию средств в рамках RRF, и они могут направить часть этих денег на оборону», — пояснил еврочиновник.

В марте Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне — Готовность-2030» (White Paper for European Defence — Readiness 2030). Этот документ — рамочная основа плана по перевооружению блока ReArm Europe общим объемом €800 млрд. В частности, в книге перечислены причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России, из-за чего в блоке опасаются «большой высокоинтенсивной войны» на европейском континенте.

Механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe) на €150 млрд был согласован в мае. Помимо кредитов, он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы участниц ЕС на оборону на 1,5% от их ВВП, в результате чего участники блока смогут отступить от установленной правилами союза границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы аккумулировать €650 млрд на производство вооружений. Эти средства в первую очередь пойдут на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников, что в том числе укрепит боеспособность Украины.

Как должна работать «стена дронов» и насколько она будет эффективна

«Европейский проект «стены дронов» следует рассматривать скорее как политический жест и попытку оправдать увеличение военных расходов, чем как реальное военно-техническое решение», — сказал РБК главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. Такая система, поясняет он, обычно состоит из следующих трех элементов.

  • Система обнаружения: радары дальнего обнаружения, RF-детекторы (радиочастотные), тепловизионные камеры и акустические сенсоры для раннего выявления целей.
  • Система классификации: искусственный интеллект для автоматического распознавания типов дронов и идентификации дружественных и враждебных объектов.
  • Система перехвата и нейтрализации: зенитные ракетные комплексы с кинетическими средствами поражения, дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы (постановка помех).

Фундаментальный недостаток традиционной системы ПВО в том, говорит Козюлин, что уничтожение относительно дешевых дронов стоимостью в тысячи долларов обычно осуществляется ракетами стоимостью на два-три порядка выше. В основу европейской «стены дронов» может лечь система ПВО сверхмалой дальности Eirshield, которую эстонская компания DefSecIntel Solutions представила в 2024 году. Это полностью автономная система, которая на расстоянии до 8 км обнаруживает воздушные угрозы, используя современные радары, радиочастотные датчики, а также электронно-оптические и инфракрасные камеры. Козюлин называет эффективными подобные израильские разработки, которые действуют «в условиях компактной территории и высокой концентрации ресурсов». «Однако попытки применения израильских технологий в европейских масштабах сталкиваются с проблемами координации между различными национальными системами, — поясняет эксперт. — Стоимость перехвата одного дрона традиционными средствами ПВО составляет $480 тыс. — 2,1 млн против стоимости самого дрона в $500–2000. Это создает фундаментальную асимметрию в пользу наступательных систем».

По оценке Козюлина, Россия имеет практическое превосходство перед европейскими странами в массовом применении беспилотных систем. «Российские тактические нововведения, включая использование мотоциклов и массированных атак, позволили успешно преодолевать украинскую «стену дронов», — отметил он.

«Стена дронов» — это стратегия, которую на поле боя использует Украина, чтобы остановить наступление российских вооруженных сил, сказал РБК основатель Учебного центра беспилотной авиации и робототехники, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. «Ее первостепенная задача — создать на линии боевого соприкосновения зону в несколько километров, которая будет выжжена этими дронами — где не будет ни одного здания, ни одного деревца, ни одного кустика, где будут барражировать только украинские дроны и контролировать всю ситуацию, — пояснил РБК эксперт. — Если кто-то из российских штурмовиков хоть голову поднимет, он будет этими дронами уничтожен». По мнению Кондратьева, используя термин «стена дронов», европейские политики допускают ошибку: эта стратегия на поле боя должна остановить наступление; в Европе же речь идет о том, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства.

Евросоюз рассчитывает, что «стена дронов» полностью заработает к концу 2027 года, однако руководство отдельных стран воспринимает такой срок скептически — например, министр обороны Германии Борис Писториус призвал коллег «управлять ожиданиями». «Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в ближайшие три-четыре года», — сказал он в конце сентября на Варшавском форуме по безопасности (цитата по Politico).

Украина готова участвовать в европейском проекте. Как заявил в конце сентября министр обороны республики Денис Шмыгаль, уже в октябре Киев рассчитывает подписать со своими европейскими партнерами декларацию на этот счет. «Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять самые эффективные решения», — сообщил он в своем Telegram. 15 октября, после заседания формата «Рамштайн», Шмыгаль подчеркнул, что создать «стену дронов» нужно в первую очередь на Украине, а для этого Киеву нужно производить больше БПЛА. На это Украине нужно более чем $4 млрд — по словам украинского министра, при необходимом финансировании Киев сможет произвести в 2026 году до 20 млн дронов.

Мария Васильева, Екатерина Постникова
дроны БПЛА «стена дронов» ЕС украинский конфликт
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика
Политика
ЕС назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге об обороне
Политика
