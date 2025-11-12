 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле увидели приготовления Европы к войне с Россией

В Европе преобладают очень сильные промилитаристские настроения, о чем свидетельствует наращивание военных расходов, заявил Песков. Однако Россия всегда осознавала риски возможных конфликтов и заранее приняла меры для безопасности
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналист Александр Юнашев обратил внимание на слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что «все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, и спросил, как в Кремле относятся к такой оценке.

«Наше видение совпадает. Действительно очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — прокомментировал Песков.

Песков согласился, что «такая атмосфера действительно есть» и «это плохо». «Но мы собственно всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — подчеркнул он.

Вучич заявил, что к войне с Россией готовятся «все»
Политика
Александр Вучич&nbsp;и Владимир Путин

О том, что Сербия как и «все» готовится к военному конфликту России и Европы, Вучич заявил, комментируя выступление начальника Генерального штаба французских вооруженных сил генерала Фабьена Мандона. Тот заявил, что у России «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе, а, значит французские военные должны быть «готовы к столкновению». По оценкам генерала, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года».

Спустя три недели глава французского Генштаба повторил свое предостережение. Он заявил, что Россия «глобализировала» украинский конфликт, и собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям.

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ, по словам Путина, «будет очень убедителен». Но Россия, подчеркивал он, «никогда не инициировали военное противостояние», поскольку считает его «бессмысленным».

