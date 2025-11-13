Зеленский ввел санкции против своего бизнес-партнера

Миндич и Александр Цукерман, который, как считается, отвечает за его финансовые вопросы, значатся как граждане Израиля. Санкции против них ввели на три года, они включают блокировку активов. На Украине сочли ограничения мягкими

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и его знакомого бизнесмена Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетическом секторе. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно указу, оба являются гражданами Израиля. Санкции вводятся на три года. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, а также данным «Украинской правды» и «Страны», Цукерман и его брат Михаил отвечали за финансовые вопросы Миндича.

«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Нардеп Железняк отметил, что правительство предлагало ввести санкции против Миндича и Цукермана на десять лет. «Страна» обращает внимание, что в указе оба значатся как граждане Израиля, делая вывод, что санкции в отношении них как граждан Украины не вводятся. Кроме того, пишет издание, ограничения в целом более мягкие: среди них нет, например, отказа в предоставлении виз и запрета на въезд или аннулирования официальных визитов и переговоров.

В начале ноября «УП» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь идет об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу Sugarman. Под последним, как предполагает газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман — младший брат Александра Цукермана. Как заявлял Железняк, он еще до начала боевых действий на Украине «засветился» в схемах на Одесском припортовом заводе.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича. У него дома прошли обыски, однако сам предприниматель покинул Украину за несколько часов до этого.

По версии НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. По информации «УП», к сфере влияния бизнесмена относят бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко (с лета занимал пост главы Минюста) и сменившую его на этой должности Светлану Гринчук. Оба накануне написали заявления об увольнении после требования Зеленского.

Галущенко до того, как возглавил Минэнерго, в 2020–2021 годах, был вице-президентом «Энергоатома». У него также проводились обыски 10 ноября.

В тот же день партия предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» объявила, что запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству в связи с коррупционным скандалом.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины считает, что под влиянием Миндича находился и бывший министр обороны, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. В связи с этим САП обвинила Миндича также во вмешательстве в оборонную сферу. Умеров заявил, что попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц безосновательны.

По этому делу 12 ноября под арест отправили исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, а также бывшего советника Галущенко, когда тот был главой Минэнерго, Игоря Миронюка. У обоих есть возможность выхода под залог: Басову назначили сумму в 40 млн грн, Миронюку — в 126 млн грн.