Зеленский ввел санкции против своего бизнес-партнера
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и его знакомого бизнесмена Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о коррупции в энергетическом секторе. Документ опубликован на сайте президента Украины.
Согласно указу, оба являются гражданами Израиля. Санкции вводятся на три года. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, а также данным «Украинской правды» и «Страны», Цукерман и его брат Михаил отвечали за финансовые вопросы Миндича.
«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.
Нардеп Железняк отметил, что правительство предлагало ввести санкции против Миндича и Цукермана на десять лет. «Страна» обращает внимание, что в указе оба значатся как граждане Израиля, делая вывод, что санкции в отношении них как граждан Украины не вводятся. Кроме того, пишет издание, ограничения в целом более мягкие: среди них нет, например, отказа в предоставлении виз и запрета на въезд или аннулирования официальных визитов и переговоров.
В начале ноября «УП» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь идет об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу Sugarman. Под последним, как предполагает газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман — младший брат Александра Цукермана. Как заявлял Железняк, он еще до начала боевых действий на Украине «засветился» в схемах на Одесском припортовом заводе.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича. У него дома прошли обыски, однако сам предприниматель покинул Украину за несколько часов до этого.
По версии НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. По информации «УП», к сфере влияния бизнесмена относят бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко (с лета занимал пост главы Минюста) и сменившую его на этой должности Светлану Гринчук. Оба накануне написали заявления об увольнении после требования Зеленского.
Галущенко до того, как возглавил Минэнерго, в 2020–2021 годах, был вице-президентом «Энергоатома». У него также проводились обыски 10 ноября.
В тот же день партия предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» объявила, что запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству в связи с коррупционным скандалом.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины считает, что под влиянием Миндича находился и бывший министр обороны, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. В связи с этим САП обвинила Миндича также во вмешательстве в оборонную сферу. Умеров заявил, что попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц безосновательны.
По этому делу 12 ноября под арест отправили исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, а также бывшего советника Галущенко, когда тот был главой Минэнерго, Игоря Миронюка. У обоих есть возможность выхода под залог: Басову назначили сумму в 40 млн грн, Миронюку — в 126 млн грн.
